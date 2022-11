Đồng Nai: Phát hiện xưởng rộng 3.000m2 chứa 100 tấn phế liệu điện tử "chui" ở KCN Biên Hòa 1

Phát hiện xưởng rộng 3.000m2 chứa phế liệu "khủng"

Chiều 15/11, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Đồn Công an Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa (Đồng Nai) vừa phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, môi trường Công an TP.Biên Hòa tiến hành lập hồ sơ, xử lý vụ phát hiện một cơ sở tái chế phế liệu điện tử trên địa bàn.

Hiện trường phát hiện. Ảnh: Công an Biên Hoà

Bước đầu, công an xác định cơ sở này có dấu hiệu vi phạm môi trường.

Theo điều tra, vào sáng cùng ngày Đồn Công an KCN Biên Hòa tiến hành kiểm tra nhà xưởng rộng gần 3.000m2 đóng tại lô 8, đường số 5, KCN Biên Hòa 1 (An Bình, TP.Biên Hòa) phát hiện nhiều công nhân đang tái chế các linh kiện, bo mạch điện tử đã qua sử dụng có dấu hiệu vi phạm về môi trường.

Tại hiện trường, công an xác định trong nhà xưởng đang chất rất nhiều bao tải chứa các linh kiện điện tử hư hỏng gồm máy tính xách tay, điện thoại, tivi...

Ngoài ra, công an còn xác định chủ cơ sở đã cho lắp các thiết bị, máy móc gồm 6 máy nhiệt (dùng để bóc tách các bo mạch điện tử đã qua sử dụng) và 1 máy ép nhiệt dùng để nén các khối kim loại trước khi đem đi bán.

Hàng hoá không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Ảnh: Công an Biên Hoà

Làm việc với cơ quan công an, chủ cơ sở Nguyễn Duy Thứ (37 tuổi, ngụ xã Tây Hòa, Trảng Bom) cho biết đã thuê lại nhà xưởng này từ một công ty khác để làm điểm tập kết phế liệu (linh kiện điện tử).

Sau đó, Thứ thuê 30 công nhân hàng ngày có nhiệm vụ bóc, tách các linh kiện ra các loại như nhựa, kim loại (đồng, nhôm, sắt...) để bán cho các đầu mối khác.

Số phế liệu là các thiết bị điện tử đã hư hỏng được Thứ mua từ nhiều thương lái khác nhau.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện một xe container biển số 51D-16.086 kéo theo rơ-moóc 51R-31.097 là phương tiện do Thứ thuê để vận chuyển các sản phẩm kim loại đã được bóc tách đưa đi bán, trên xe có khoảng 2 tấn nhựa và kim loại.

Kiểm tra trong kho của Thứ có khoảng hơn 100 tấn chất thải là các linh kiện điện tử đang được tập kết tại đây để tái chế.

Tuy nhiên, Thứ không xuất trình được bất kỳ giấy tờ liên quan đến hoạt động tái chế các sản phẩm này.

Trước những dấu hiệu tại cơ sở này, Đội Cảnh sát kinh tế, môi trường Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Đồn Công an KCN Biên Hòa lập hồ sơ niêm phong toàn bộ khu nhà xưởng có chứa số chất thải nói trên, tạm giữ các phương tiện liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.