Ninh Thuận: "Đạo chích” tháo trộm hàng chục tấn thiết bị ở trụ điện cao thế đi bán phế liệu

Ngày 25/10, Công ty Điện lực tỉnh Ninh Thuận cho biết, từ tháng 3 đến tháng 10/2022 đã có 47 vị trí trụ điện bị mất cắp phụ kiện lưới điện thuộc đường dây 110kV.

Các vụ này xảy ra trên địa bàn các huyện Ninh Sơn, Thuận Bắc, Ninh Phước và Thuận Nam với tổng khối lượng phụ kiện thiết bị gồm thanh giằng, bu lông bị kẻ gian tháo mất hơn 12 tấn (12.588 kg).

Đường dây 110kV qua địa bàn thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước xảy ra tình trạng mất cắp. (Ảnh: N.T)

Cụ thể, mất cắp trên đường dây 110kV nhánh rẽ về Ninh Thuận 1là hơn 4,6 tấn; mất cắp trên đường dây 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước gần 4 tấn và ất cắp trên đường dây 110kV Mỹ Sơn – Tháp Chàm hơn 4 tấn phụ kiện và thiết bị chống đỡ trụ điện. Ước tính chi phí khắc phục các vị trí bị "đạo chích" tháo rời gần 1 tỷ đồng.

Sau khi phát hiện các sự việc trên, ngành điện tỉnh Ninh Thuận cũng đã kiểm tra khắc phục các vị trí bị trộm đồng thời có biện pháp hạn chế tình trạng mất cắp. Tuy nhiên sau đó các đối tượng trộm cắp vẫn tiếp tục tháo trộm.

Cũng theo Công ty điện lực Ninh Thuận, việc mất cắp các thanh giằng, bu lông tại các trụ điện sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đảm bảo an toàn lưới điện. Nguy hiểm nhất là khi xuất hiện thời tiết xấu, nếu không được phát hiện và khắc phục kịp thời sẽ dễ xảy ra tình trạng ngã đổ các trụ điện và kéo theo nhiệu trụ điện khác trên toàn tuyến.

Các thanh giằng trụ điện bị các đối tượng tháo rời đem đi bán phế liệu được ngành chức năng thu hồi. (Ảnh: C.A)

Trước sự việc trên, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã chỉ đạo ngành điện lực và công an khẩn trương điều tra xử lý nghiêm những hành vi trộm cắp phụ kiện lưới điện nói trên.

Đồng thời tích cực phối hợp với các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo vệ an toàn lưới điện và vận động người dân không tham gia tiếp tay cho kẻ gian trộm cắp và tiêu thụ các phụ kiện thiết bị lưới điện không rõ nguồn góc, góp phần bảo vệ an ninh và an toàn lưới điện trên địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào trung tuần tháng 9 vừa qua, công an huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Hướng (SN1990), quê Quảng Bình. Qua đấu tranh đối tượng khai nhận đã trộm cắp một số phụ kiện tại các trụ điện thuộc xã Nhơn Sơn đưa đi bán với giá 7.000đ/kg và bán cho một số tiệm mua phế liệu tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Ngoài ra đối tượng còn khai nhận đã trộm cắp một số phụ kiện trụ điện ở huyện Thuận Bắc. Trước đó, đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Ninh Thuận (thuộc công ty điện lực Ninh Thuận), báo mất 172 thanh giằng; 340 con Bu – lông tại các trụ Trụ 240M, 241M, 242M và 243M trên đường dây 110KV 172 ĐMT Mỹ Sơn – 172 Tháp Chàm thuộc địa bàn xã Nhơn Sơn. Hiện vụ việc đang được điều tra ở rộng và xử lý theo quy định pháp luật.