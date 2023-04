Đồng Nai: "Bà hỏa" thiêu rụi cửa hàng mỹ phẩm và 2 xe máy vào lúc rạng sáng

Bà hỏa thiêu rụi cửa hàng mỹ phẩm và 2 xe máy

Sáng 22/4, Công an huyện Long Thành, Đồng Nai cho biết đang xác minh, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm ở địa bàn.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 4 giờ sáng cùng ngày, cửa hàng mỹ phẩm M.T. trên đường Lê Duẩn (thuộc xã An Phước, huyện Long Thành) do bà D.C.K.T. làm chủ, bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do cửa hàng có nhiều hàng hóa, mỹ phẩm nên ngọn lửa bùng lên nhanh và lan ra trên nhiều diện tích.

Đám cháy thiêu rụi toàn bộ cửa hàng mỹ phẩm. Ảnh: Tuệ Mẫn

Thấy vậy, những người có mặt đã cố gắng chữa cháy nhưng bất thành. Ngay lập tức, những người này báo tin cho lực lượng chức năng để cầu cứu.

Do có những vật dễ cháy nên mọi thứ đã thành tro tàn. Ảnh: Tuệ Mẫn

Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành và Trường đại học Phòng cháy, chữa cháy (cơ sở 3 tại TP.Biên Hòa) đã điều nhiều xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt nhưng cửa hàng gần như bị thiêu rụi, nhiều tài sản và 2 xe máy trong cửa hàng đã bị cháy hết, gây thiệt hại nặng nề. Rất may là vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, những người trong nhà cho biết, trong lúc chạy thoát khỏi đám cháy đã nhìn thấy điện lóe lên tại khu vực để quần áo, giày dép. Do mọi thứ diễn ra quá nhanh nên không kịp xử lý.

Hiện nguyên nhân vụ cháy tiếp tục được xác minh, điều tra.