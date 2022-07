Đồng Nai: Tìm giải pháp hạn chế tình trạng lao động bán sổ bảo hiểm xã hội hoặc rút tiền 1 lần

Bảo hiểm xã hội là vấn đề được đưa ra chất vấn

Ngày 8/7, tại phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Đồng Nai, ông Phạm Việt Phương (TP.Long Khánh) đã nêu ra nhiều khó khăn của người lao động tại Đồng Nai. Bởi sau đại dịch Covid-19, nhiều lao động rơi vào túng thiếu, thu nhập hao hụt... do đang khôi phục kinh tế trở lại.

Người lao động đang rút bảo hiểm xã hội một lần khá nhiều. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ông Phương nói rằng thực tế hiện nay trên mạng xã hội xảy ra tình trạng rao mua bán bảo hiểm xã hội. Có cung có cầu, nhiều công nhân vì túng thiếu đã chấp nhận bán sổ bảo hiểm xã hội với giá rẻ để lấy 1 lần tiền.

Trước thực trạng này, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã đặt vấn đề là sổ bảo hiểm xã hội có phải hàng hóa để mua bán hay không?

Trả lời chất vấn ông Phương cho biết hiện nay tình trạng người rút bảo hiểm xã hội một lần đang ngày càng tăng.

Điều này rất đáng lo vì làm tăng gánh nặng cho ngân sách nhà nước và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động. Vì vậy ông Phương đề nghị bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đưa ra các phương án để hướng dẫn, hỗ trợ người lao động nhằm giảm thiểu tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần như hiện nay.

Sau đại dịch Covid-19, đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Tuệ Mẫn

Riêng vấn đề bảo hiểm xã hội có phải là hàng hoá để mua bán hay không, ông Phạm Minh Thành, Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai giải trình, năm 2022, số người nhận bảo hiểm xã hội một lần trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tăng so với cùng kỳ năm 2021. Nhưng khoảng hơn 2 tháng nay, cuộc sống người lao động đang ổn định trở lại, tỷ lệ người nhận bảo hiểm xã hội 1 lần đang giảm.

"Người lao động rút bảo hiểm xã hội 1 lần là do hiện quy định của pháp luật tạo thuận lợi cho họ rút bảo hiểm một lần, do nhận thức của người tham gia bảo hiểm, do những khó khăn sau dịch Covid-19", ông Thành nhấn mạnh.

Cũng liên quan vấn đề này, ông Cao Tiến Dũng nói rằng sổ bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo an sinh cho lao động và cũng giúp lao động có lương khi về hưu. Do đó, đề nghị Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai nghiên cứu giải pháp để kiến nghị bảo hiểm xã hội Việt Nam để có giải pháp cụ thể tránh ảnh hưởng đến ngân sách và cả người lao động.