Đồng Nai: Tìm phương án kéo giảm tỷ lệ tử vong do Covid-19

Ngày 26/12, lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai cho biết thời gian gần đây tại Đồng Nai số ca tử vong do Covid-19 đang tăng cao. Hiện tại số F0 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 1.607 ca, còn F0 đang theo dõi, điều trị tại nhà là 45.018 ca. Trong ngày 25/12, theo thống kê có đến 42 ca tử vong.

Điều trị bệnh nhân nặng tại cơ sở y tế ở Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Như vậy theo thống kê, từ đầu tháng 12 đến nay, Đồng Nai có khoảng trên 300 ca bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong. Trung bình mỗi ngày dao động 18 đến gần 30 ca tử vong.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai, độ tuổi trung bình các bệnh nhân tử vong do Covid-19 trên địa bàn là 65 tuổi, phần lớn bệnh nhân là người có bệnh nền nặng như suy thận, suy tim, cao huyết áp, ung thư… Trong đó, một số trường hợp chưa được tiêm vaccine Covid-19 hoặc tiêm chưa đủ liều.

Ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, từ khi Đồng Nai "mở cửa" để khôi phục kinh tế thì số ca dương tính với SARS- CoV-2 tăng nhanh. Đồng thời số bệnh nhân tử vong có thể sẽ tăng cao trong một thời điểm nhất định, rồi sau đó sẽ giảm nhanh.

Đồng Nai cố gắng nâng tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trước việc số ca bệnh nặng, nguy kịch và tử vong cao, ngành y tế đang triển khai mở rộng quy mô các giường hồi sức tích cực tại các cơ sở y tế có giường bệnh tuyến huyện trên toàn tỉnh để giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến tỉnh.

Liên quan đến tỷ lệ người tử vong do Covid-19 tăng, ông Võ Văn Chánh, Bí thư thành ủy Biên Hoà mong muốn tỉnh Đồng Nai cho thành lập Bệnh viện dã chiến tại Trường cao đẳng nghề số 8 để thành phố tiến hành thu dung, điều trị những bệnh nhân Covid-19 mức độ trung bình, nặng. Bởi thời gian qua, có một số trường hợp bệnh nhân tử vong do chưa được chuyển tuyến kịp thời vì cơ sở điều trị tầng 3 quá tải.

Ông Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cũng cho rằng số ca tử vong do Covid-19 tăng cao đặt trong tình trạng đáng báo động, không thể chủ quan. Trung bình mỗi ngày có hàng chục ca tử vong do Covid-19 là mất mát quá lớn. Tính mạng con người là quan trọng. Do đó, ngành y tế phải tập trung công tác điều trị để cứu bệnh nhân, phân tích kỹ nguyên nhân để khắc phục, kéo lùi ngay tỷ lệ tử vong.

Ông Cường cũng đề nghị Sở Y tế tìm giải pháp chủ động, linh hoạt, tính toán bằng nhiều cách, sử dụng nhiều kênh để có thêm nhân lực, thuốc đáp ứng công tác điều trị Covid-19, không chỉ bị động ngồi trông chờ Bộ Y tế điều động, cung cấp.