Đồng Nai: Xuất hiện nhiều ca dương tính trẻ em, chỉ 12 trường cho học sinh đi học lại ngày 22/11

Do dịch bệnh vẫn còn căng thẳng, trẻ em chưa được phủ vaccine đầy đủ, nhiều địa phương tại Đồng Nai quyết định hoãn thời gian cho trẻ đến trường để đảm bảo an toàn. Như vậy, ngày mai tỉnh Đồng Nai sẽ chỉ còn 12 trường cho trẻ đến trường (so với kế hoạch là 24 trường).