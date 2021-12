Đồng Tháp: Cặp me kiểng cổ nhất đất Việt được xác lập kỷ lục Việt Nam, lý do nằm ở điểm độc đáo này

Cặp me kiểng cổ nhất Việt Nam được xác lập kỷ lục Việt Nam do ông Nguyễn Phước Lộc (50 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đang sở hữu.

Cặp me kiểng cổ nhất Việt Nam được xác lập kỷ lục Việt Nam. Ảnh: Huỳnh Xây

Cặp me kiểng cổ của ông Nguyễn Phước Lộc, ngụ xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp trên150 năm tuổi. Ảnh: Huỳnh Xây



Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lộc cho biết, cặp me kiểng cổ nói trên đã có hơn 150 năm tuổi. Cây cao 6m, đường kính tán cây 3,5m, hoành gốc 1,4m, có dáng hình thông.

Theo ông Lộc, năm 1993, ông phát hiện cặp me kiểng cổ này ở Tiền Giang (1 cây ở huyện Cái Bè, 1 cây ở huyện Cai Lậy) nên mua, vận chuyển về TP Sa Đéc. Lúc này, hình dáng của 2 cây cũng khá đồng đều.

Ông Nguyễn Phước Lộc ở TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho rằng, cặp me của mình đang sở hữu là cặp me kiểng cổ, chứ không phải là cặp me lớn nhất. (Ảnh: Huỳnh Xây)

Cây me được sửa theo dáng hình thông, ở dưới gốc to và nhỏ dần về phía ngọn. Ảnh: Huỳnh Xây

Sau khi đem về tới TP Sa Đéc, ông Lộc phải mất rất nhiều năm chỉnh sửa, thay đổi dáng thế mới được hình dáng như hiện nay.

"Cây me được sửa theo dáng hình thông do đây là cách chơi của người miền Nam, ở dưới gốc to và nhỏ dần về phía ngọn. Trên thân, mỗi một nhánh nhỏ có 3 chi, trong đó một nhánh đi lên, một nhánh đi xuống" - ông Lộc nói.

Ông Lộc nói thêm: "Đây không phải là cặp me lớn nhất mà là cặp me kiểng cổ nhất. Cụ thể, cặp me này không lớn thân nhưng được tạo dáng, chơi kiểng rất lâu. Hơn nữa, điểm quý giá ở đây là được một cặp, rất khó kiếm".

Một nhánh nhỏ của cây me. Ảnh: Huỳnh Xây

Cây me kiểng cổ cao 6m, đường kính tán cây 3,5m, hoành gốc 1,4m, có dáng hình thông. Ảnh: Huỳnh Xây

Năm 2013, cặp me của ông Lộc đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục "Cặp me kiểng cổ nhất Việt Nam". Ảnh: Huỳnh Xây

Ông Nguyễn Phước Lộc cho rằng, rất khó kiếm được 1 cặp me kiểng cổ có hình dáng và độ tuổi gần như tương đương nhau. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo ông Lộc, thời gian qua, nhiều người đã đến hỏi mua cặp me kiểng cổ của ông, thậm chí có người đưa ra giá đến 10 tỷ đồng nhưng ông chưa có ý định bán.