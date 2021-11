Đồng tiền ảo Shiba Inu hướng tới cột mốc khủng, nhà đầu tư có lợi nhuận ra sao?

Số lượng người dùng đồng tiền ảo Shiba Inu ngày càng tăng

Được biết, đồng Shiba Inu (SHIB) là một tiền điện tử thuộc dự án Shiba Inu của Nhật và được phát hành ở dạng token ERC20. Ý tưởng tên gọi đồng tiền này được lấy cảm hứng từ chú chó thông minh Shiba tại xứ sở hoa anh đào, với tham vọng biến loại tiền ảo Shiba Inu thành Doge Killer trên hệ thống tiền điện tử.

Đồng tiền này được phát hành dưới dạng ERC20, sử dụng làm phần thưởng cho các nhà đầu tư tham gia giao dịch trên sàn ShibaSwap - 1 sàn giao dịch phi tập trung và là sản phẩm của dự án Shiba Inu. Shiba Coin hiện đang là một trào lưu "meme coin" được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Vào ngày 13 tháng 8, có khoảng 625.000 người sở hữu đồng Shiba Inu. Nhưng mới đây, thống kê mới cho thấy, con số những người nắm giữ đồng Shiba Inu (SHIB) đang đến gần hơn với mốc 1.000.000, vì mới đây đồng tiền này vừa đạt kỷ lục có 970.000 nhà đầu tư nắm giữ thành công đồng tiền mã hoá dựa trên meme này.

Đồng Shiba Inu vượt qua kỷ lục mới với 970.000 người nắm giữ. Ảnh: @AFP.

Mới đây chỉ trong bốn ngày, mạng lưới đồng Shiba Inu cũng đã nhận thêm 40.000 người mới tham gia vào mạng. Trong một diễn biến quan trọng khác, tài khoản Twitter chính thức của dự án Shiba Inu hiện có hơn 1,9 triệu người theo dõi. Điều này có nghĩa đây là dự án có nhiều người theo dõi trên Twitter hơn cả đồng Cardano, Kraken Exchange, Solana, v.v.

Kỷ lục này diễn ra trong một tuần tương đối tích cực đối với đồng Shiba Inu (SHIB) trên thị trường tiền điện tử. Shiba Inu đã chứng kiến sự gia tăng ổn định về số lượng người dùng. Mặc dù giá thị trường của tiền điện tử không phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ hiện tại của mạng lưới, nhưng nó có thể được coi là một dấu hiệu cho thấy các nguyên tắc cơ bản của meme coin là mạnh mẽ. Đó cũng chính là một yếu tố quan trọng đối với các nhà đầu tư trong dài hạn.

Cũng theo dữ liệu từ TradingView, phần lớn các loại tiền điện tử lớn đã trải qua một chu kỳ điều chỉnh trong tuần vừa qua, một số altcoin khác thì trải qua một đợt giảm đáng kể. Tiêu biểu, Bitcoin mất 5,4% giá trị, Ethereum mất 3% và OMG mất 24%. Tuy nhiên, giá Shiba đã tăng 12% vào giữa tuần. Nhưng sau đó, tài sản đã trải qua một đợt điều chỉnh giảm ở mức 8%.

Người nắm giữ Đồng tiền ảo Shiba Inu (SHIB) có lợi nhuận ra sao?

Mặc dù SHIB đang trải qua mức độ biến động giá khá cao, nhưng phần lớn những người nắm giữ đồng ảo này đang có lợi nhuận. Dữ liệu từ IntoTheBlock đã chỉ ra rằng, hơn 72% chủ sở hữu đồng ảo này đang có lợi nhuận.

Dữ liệu cũng cho thấy, chỉ 17% chủ sở hữu SHIB không kiếm được lợi nhuận từ các khoản đầu tư của họ trên đồng tiền này. Điều này có thể là do các nhà đầu tư muộn, những người có thể đã mua đồng tiền này khi giá trị giảm mạnh từ mức cao nhất mọi thời đại gần đây của đồng SHIB.

Sàn Gemini thêm Shiba Inu vào giao dịch

Đồng tiền ảo Shiba Inu (SHIB) đã được thêm vào một sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác có tên là Gemini. Sàn giao dịch Gemini đã tuyên bố ủng hộ công khai và chấp nhận đồng SHIB trong thời gian gần đây.

"Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng sẽ hỗ trợ cho đồng Shiba Inu (SHIB) cũng như một loạt các token DeFi vào cơ sở hạ tầng và quản lý dữ liệu mới của sàn giao dịch. Chúng tôi tin rằng, đồng Shiba Inu (SHIB) sẽ cung cấp giá trị lớn cho người dùng của chúng tôi và sẽ tiếp tục hỗ trợ DeFi, hệ thống metaverse mới chớm nở, cơ sở hạ tầng phi tập trung và các lĩnh môi trường quản lý dữ liệu khác", đại diện Sàn giao dịch Gemini chia sẻ.

Khi nào đồng Shiba Inu (SHIB) sẽ được liệt vào danh sách sàn Robinhood? Đây là thông tin rò rỉ mới nhất

Cộng đồng Shiba Inu đang tích cực ký một bản kiến nghị để đưa đồng Shiba Inu (SHIB) có thể được liệt kê trên một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, Robinhood. Yêu cầu của người đam mê tiền điện tử Shiba Inu đã được Christine Brown, Giám đốc điều hành của Robinhood xem xét và phản hồi lại.

Những người nắm giữ đồng Shiba Inu hiện hy vọng rằng, sàn Robinhood sẽ là nền tảng tiếp theo hỗ trợ SHIB, với những người ủng hộ đồng meme yêu cầu Robinhood niêm yết tiền điện tử này. Ảnh: @AFP.

Bản thân Brown ghi nhận cộng đồng Shiba Inu vì nỗ lực này, nhưng cho biết an toàn là ưu tiên hàng đầu của nền tảng so với "lợi nhuận ngắn hạn" từ việc niêm yết các loại đồng tiền ảo mới. Brown đã đưa ra tuyên bố này trong một cuộc phỏng vấn tại sự kiện Crypto Goes Mainstream được phát trực tiếp trên YouTube vào ngày 10 tháng 11 năm 2021.

Brown nhận xét về đồng Shiba Inu và SHIBAMY: "Một trong những điều yêu thích của tôi là thấy cộng đồng xung quanh đồng tiền này thực sự tương tác mạnh mẽ và điều này cho chúng tôi biết họ đang muốn gì".

Mặt khác, Brown không thực sự biết liệu đồng Shiba Inu (SHIB) có thực sự hiệu quả trên nền tảng sàn giao dịch hay không. Dù hiện tại SHIB là một trong những tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường. Bản thân SHIB đứng thứ 11 với vốn thị trường là 30 tỷ đô la Mỹ.

Cộng đồng đã đẩy mạnh chiến dịch thuyết phục Robinhood đăng ký SHIB thông qua một bản kiến nghị trên Change.org. Đến nay, bản kiến nghị này đã nhận được hơn nửa triệu chữ ký.

Brown tuyên bố rằng, Robinhood là một "công ty ưu tiên an toàn" đã đánh giá cẩn thận tính khả thi theo quy định của danh sách các đồng tiền được chấp nhận của mình. Bản thân Brown cũng thừa nhận Robinhood không giống như các sàn giao dịch tiền điện tử khác nắm giữ danh sách nhiều tiền điện tử nhất có thể.

Brown nói: "Chiến lược của chúng tôi khác với rất nhiều người chơi khác đang chạy đua để liệt kê càng nhiều loại đồng tiền ảo càng tốt ngay bây giờ; Chúng tôi nghĩ rằng lợi ích ngắn hạn đối với chúng tôi không đáng để đánh đổi trong dài hạn đối với người dùng của chúng tôi".

Chung quy lại, sàn giao dịch Robinhood đã thảo luận về chiến lược niêm yết của mình và nói thêm rằng không vội vàng bổ sung các đồng tiền mới vào nền tảng.