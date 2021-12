Trong thời gian từ 1953 đến 1967, Singapore cùng Malaysia, Brunei sử dụng chung một đồng tiền, được gọi là đồng đôla Malaya and British Borneo. Đồng đôla Malaya and British Borneo được in ấn và quản lý bởi Ủy ban Tiền tệ Malaya và British Borneo. Ủy ban này, trước năm 1952, được gọi là Ủy ban Tiền tệ Malaya. Đến năm năm 1967, Singapore phát hành tiền xu và tiền giấy đầu tiên.