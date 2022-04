Đồng tiền nào lâu đời nhất thế giới, hiện còn lưu hành?

Theo BBC, ra đời từ thế kỷ 12, bảng Anh là tiền lâu đời nhất thế giới đến nay còn được sử dụng. Bảng Anh cũng là một trong những đồng tiền có giá trị nhất trên thế giới hiện nay. Đồng bảng đứng thứ tư về khối lượng giao dịch ngoại tệ toàn cầu sau đồng đôla Mỹ, euro và yên Nhật. Theo tỷ giá hối đoái hiện nay, 1 bảng Anh = 1,64 USD.

Bảng Anh được giới thiệu vào đầu năm 1158 bởi vua Henry II. Song, phải đến năm 1560-1561, Elizabeth I cùng nhóm cố vấn của bà mới chính thức phát hành bảng Anh như một đơn vị tiền tệ chính thức để chống lạm phát. Đây chính là đồng tiền có tuổi đời cao nhất, hiện còn được lưu hành.