Kết cục bi thảm của bé trai sơ sinh bị làm thí nghiệm để trở thành con gái

Khoa học thực sự mang lại cho con người rất nhiều các phát minh và kiến thức mới mẻ, hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh những nhà khoa học chân chính có rất nhiều nhà khoa học bất chấp tất cả để thực hiện các cuộc thí nghiệm vi phạm nhân quyền, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của những người tham gia.

Một trong những thí nghiệm để lại hậu quả khủng khiếp nhất của ngành tâm lí học là câu chuyện thảm kịch của cậu bé có tận 3 cái tên: Bruce, Brenda và David.

Bruce đã phải chịu đựng nhiều đau đớn ngay từ nhỏ. (Ảnh: BBC)

Tai nạn bất ngờ vì sai lầm của bác sĩ

Cặp song sinh Bruce và Brian Reimer sinh ra ở Canada là hai cậu bé hoàn toàn bình thường. Nhưng sau bảy tháng, cả hai đều gặp khó khăn khi đi tiểu. Sau khi được kiểm tra, các bác sĩ đã thông báo rằng hai bé bị hẹp bao quy đầu.

Cặp song sinh Bruce và Brian. (Ảnh: BBC)

Ngày 27/4/1966, bố mẹ của hai bé là Janet và Ron đã làm theo lời khuyên của bác sĩ đã đưa hai con đến bệnh viện để cắt bao quy đầu. Tuy nhiên sáng ngày hôm sau họ đã nhận được một cú điện thoại khủng khiếp khi các bác sĩ thông báo rằng Bruce đã gặp phải một tai nạn kinh hoàng.



Bệnh viện cho biết rằng do sai sót của bác sĩ phẫu thuật nên dương vật của Bruce đã bị cháy nghiêm trọng, không thể phục hồi được nữa. Cậu em trai Brian may mắn đã không bị phẫu thuật nên vẫn khỏe mạnh, bình thường.

Chỉ vì một sơ suất của bác sĩ, cậu bé Bruce đã phải chịu đựng cuộc sống đau đớn khi không có bộ phận sinh dục.

Thí nghiệm phi nhân tính

Sau tai nạn của con trai, Janet và Ron rất đau khổ, buồn bã. Tuy nhiên, họ vẫn tìm mọi cách để con trai có thể có được cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác. Thời gian trôi qua, cho đến khi Janet và Ron nghe về một người đàn ông, người mà sẽ thay đổi cuộc sống của họ và cặp song sinh mãi mãi.

Tiến sĩ John Money là một nhà tâm lý học tại Bệnh viện Johns Hopkins ở Baltimore, Maryland (Mỹ). Ông là người đi đầu trong lĩnh vực phát triển nhận dạng giới tính và tính dục dựa trên các nghiên cứu về người liên giới tính intersex. Tiến sĩ John rất ủng hộ “Lý thuyết về trung lập giới tính”. Ông tin tưởng rằng giới tính được hình thành do việc học tập và nuôi dưỡng, do đó có thể thay đổi được.

Gia đình Bruce và tiến sĩ John. (Ảnh: BBC)

Do quá thương yêu con trai và mong con có cuộc sống mới, vợ chồng Janet và Ron đã quyết định đến gặp tiến sĩ John. Ông John đã cùng với các cộng sự thuyết phục hai vợ chồng rằng Bruce nên được phẫu thuật thành con gái để có thể sống cuộc sống của một người phụ nữ bình thường thay vì một người đàn ông bất hạnh không có dương vật.



Cô gái cô đơn...

Khi Bruce 17 tháng tuổi, cậu bé đã bắt đầu tiến hành phẫu thuật để trở thành Brenda. Bốn tháng sau, vào ngày 3/7/1967, Bruce Reimer đã trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ dương vật hoàn toàn và một bộ phận sinh dục nữ được tạo ra.

Bruce đã được phẫu thuật thành Brenda. (Ảnh:BBC)

Tiến sĩ John nhấn mạnh rằng vợ chồng Janet cần phải giấu Bruce và em trai sinh đôi về giới tính thực sự của cậu bé. Chỉ như vậy thì Bruce mới có thể trở thành một bé gái bình thường. Vì yêu thương con nên hai vợ chồng đã quyết định nuôi dạy Bruce như một bé gái mà không hề hay biết thảm kịch đang đợi mình.



Brenda được nuôi dạy như 1 bé gái. (Ảnh: BBC)

Sau khi được phẫu thuật, mỗi năm hai vợ chồng Janet và Ron vẫn đưa cặp song sinh đến gặp tiến sĩ John để được kiểm tra và đánh giá.



Mặc dù đã được phẫu thuật nhưng Brenda vẫn giữ tính cách như một bé trai. Cô bé rất nổi loạn và không ai có thể thuyết phục được cô bé làm những việc nữ tính. Brenda luôn bực bội khi phải mặc váy khi 2 tuổi. Lớn lên một chút nữa thì Brenda muốn đi tiểu đứng. Vì những hành động bất thường này mà Brenda gần như không có bạn bè nào. Mọi người đều nhạo báng, cười chê cô bé.

Brenda rất nổi loạn như con trai. (Ảnh: BBC)

Trong các năm tiếp theo, Brenda phải tiêm estrogen để kích thích phát triển ngực. Việc phải đến gặp John Money là sự tra tấn đối với cặp song sinh.



Brenda chia sẻ rằng, ông John Money luôn ép buộc em phải hành động như con gái. Thậm chí có lần ông ta còn bắt hai em cởi hết quần áo để khám bộ phận sinh dục của nhau và chụp ảnh lại. Ông Jonh Money còn viết bài báo về thí nghiệm của mình và thông báo rằng nó đã thành công.

Bi kịch đau lòng

Chứng kiến nỗi đau của con phải trải qua, vợ chồng Janet và Ron đã quyết định không đưa con đến gặp Jonh sau khi ông ta ép buộc hai vợ chồng tiếp tục phẫu thuật tạo âm đạo cho Brenda.

Vào năm 13 tuổi, Brenda mắc chứng trầm cảm nặng và muốn tự sát. Để giúp con, Janet và Ron đã quyết định tiết lộ sự thật. Ngay sau khi biết được giới tính thật sự của mình, Brenda đã quyết định trở lại làm nam giới và đổi tên thành David.

Vào năm 1987, David đã được tái tạo lại dương vật mới nhờ sự phát triển tiến bộ của y học. David đã trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật để loại bỏ bộ ngực và tái tạo dương vật. Các cuộc phẫu thuật đã giúp David có thể quan hệ tình dục như một người đàn ông bình thường dù vẫn còn nhiều giới hạn.

David và vợ. (Ảnh:BBC)

David đã kết hôn với một người phụ nữ mang tên Jane Fontaine vào tháng 9/1990 nhưng cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc vào năm 2004.



David đã quyết định kể lại cuộc đời bi kịch của mình cho công chúng để ngăn ngừa các cuộc thí nghiệm phi nhân tính với người khác. Thậm chí anh còn viết một cuốn sách mang tên: "As Nature Made Him: The Boy Who Wasised as a Girl".

David đã tự sát vì trầm cảm nặng. (Ảnh: Uf)

Tuy nhiên, do những nỗi đau từ suốt những năm tháng tuổi thơ đến khi trưởng thành David và Brian đã bị trầm cảm nặng. Vào mùa xuân năm 2002, em trai của David là Brian Reimer đã tự tử bằng thuốc. Hai năm sau, vào ngày 4/5/2004, khi David 38 tuổi, anh cũng quyết định tử tự bằng một phát súng bắn vào đầu.



Chỉ vì một thí nghiệm tàn ác của John Money mà cuộc sống của cặp song sinh đã đi đến kết cục bi thảm.