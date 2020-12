Đợt rét đậm, rét hại đang diễn ra ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Băng giá tiếp tục xuất hiện trên đỉnh Fansipan trong đêm 5 rạng sáng 6/12.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 5 rạng sáng 6/12, không khí lạnh tác động đến Bắc Bộ đạt ngưỡng cực đại. Nhiệt độ các khu vực giảm xuống mức thấp nhất trong đợt lạnh rét này. Vùng đồng bằng và ven biển trời rét đậm, có nơi rét hại vào đêm và sáng sớm. Vùng núi rét đậm, rét hại bao phủ.

Hồi 7h sáng nay (6/12), các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như: Hoài Đức (Hà Nội) giảm còn 10,3 độ C; Ba Vì (Hà Nội) 10,1 độ C; TP Hải Dương (Hải Dương) 11 độ C. TP Thái Bình (Thái Bình) 11,9 độ C; Phú Hộ (Phú Thọ) 10 độ C, Cúc Phương (Ninh Bình) thấp hơn 9 độ C, Quảng Hà (Quảng Ninh) 7,8 độ C.

Vùng núi và vùng núi cao giảm sâu hơn. Cụ thể như: Mộc Châu (Sơn La) 7,5 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 5,9 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) 6,4 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) 5,3 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 4,7 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 5,4 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) mức 5,5 độ C.

Các nhân viên của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa (Lào Cai) cho biết, khoảng 23h đêm 5/12, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan giảm xuống dưới 0 độ C khiến băng giá tiếp tục xuất hiện, bao phủ lên các lối đi, cành cây trên đỉnh. Đây đã là lần thứ 3 liên tiếp băng giá xuất hiện trên đỉnh núi cao nhất Đông Dương trong đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông 2020.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong ngày và đêm nay, không khí lạnh bắt đầu suy yếu. Từ mai (7/12), nhiệt độ ở miền Bắc bắt đầu tăng trở lại. Tuy nhiên, đêm và sáng sớm trời vẫn ở ngưỡng rét; sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng tạo cảm giác hanh khô.

Trong cả tháng 12/2020, cơ quan khí tượng dự tính có khoảng 5-7 đợt không khí lạnh gây giảm nhiệt độ và có thể xảy ra các đợt rét mạnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện kèm theo hiện tượng băng giá và sương muối ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.