Đợt rét đậm, rét hại kinh hoàng ở miền Bắc còn kéo dài đến khi nào?

Băng giá xuất hiện phủ trắng nhiều nơi ở miền Bắc. (Ảnh minh họa Cao Bằng Hóng)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại thứ 3 của mùa đông năm nay. Suốt từ rạng sáng 8/1 đến nay (10/1), nhiều nơi ở miền Bắc nhiệt độ giảm xuống âm độ C, trời rét buốt, băng giá xuất hiện.

Lúc 6h sáng nay, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là -2 độ C; tiếp đó là Sa Pa (Lào Cai) -0,5 độ C; Pha Đin (Điện Biên) và Đồng Văn (Hà Giang) là 1,2 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 1,8 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 1,9 độ C... Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất sáng nay tại trạm Hà Đông là 10 độ C.

Dự báo, đêm nay (10/1), một đợt không khí lạnh khác được tăng cường xuống nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong chiều và đêm nay ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà có mưa, mưa rào.

Các tỉnh Bắc Bộ và từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 9-12 độ C; các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C; Tây Nguyên đêm và sáng trời rét; Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm.

Cơ quan khí tượng nhận định, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ nay đến ngày 12/1, các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét hại, trời âm u, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm thấp nên cảm giác rét buốt kéo dài cả ngày.

Từ 13-16/1, nền nhiệt tăng dần, miền Bắc duy trì thời tiết đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi có rét đậm, rét hại. Trong thời kỳ này vẫn cần chú ý khả năng xảy ra băng giá, sương muối, thậm chí là mưa tuyết ở vùng núi cao.