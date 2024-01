Đốt than sưởi ấm trong đêm, người đàn ông hôn mê, tổn thương não

Ngày 2/1, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nam (33 tuổi) được chẩn đoán ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than hoa.

Trước đó, vào đêm 29 rạng sáng ngày 30/12, bệnh nhân đã đốt than hoa trong chậu, để trong phòng kín để sưởi ấm rồi đi ngủ. Đến 4h sáng, gia đình nghe thấy tiếng động lạ nên đã vào phòng của bệnh nhân, thì phát hiện anh này bất tỉnh và có vết thương trên cơ thể nên đã đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Bệnh nhân hiện đang được điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Gia Khiêm

TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy thận, tổn thương cơ, sau đó được điều trị tại Trung tâm chống độc của bệnh viện. Tình trạng hiện tại của bệnh nhân dù đã có ý thức nhưng vẫn có dấu hiệu tổn thương não, suy thận, tổn thương cơ.

Theo bác sĩ Nguyên, bệnh nhân có thể không tử vong, tuy nhiên có nguy cơ rất cao sẽ có những biến chứng thần kinh lâu dài. Đặc biệt là các vấn đề về mất trí nhớ, rối loạn tâm thần…

"Chúng tôi đang cố gắng sử dụng các biện pháp điều trị tích cực để hạn chế những biến chứng cho bệnh nhân trong thời gian tới", bác sĩ Nguyên thông tin.

Cũng theo TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên, khí CO là khí rất độc, không có màu, không mùi vị, hấp thu vào cơ thể tác dụng rất nhanh. Khi vào cơ thể, khí CO làm ngừng quá trình hô hấp ở các tế bào, theo cách như bóp nghẹt từng tế bào và làm chúng chết.

"Khí CO là khí thực sự rất độc, nó gây bóp nghẹt và làm chết tế bào, chứ không đơn thuần chỉ làm thiếu ô xy. Các tế bào của toàn bộ cơ thể đều có thể bị ảnh hưởng, nhưng nặng nhất là não và tim. Một số ít trường hợp khi hít phải khí CO ở nồng độ thấp sẽ cảm thấy đau đầu, khó chịu,… nhưng các trường hợp hít khí CO nồng độ cao, nạn nhân không kịp cảm thấy gì đặc biệt, nhanh chóng rơi vào bất tỉnh, hôn mê, ngộ độc và dễ dàng tử vong", bác sĩ Nguyên nhấn mạnh.

Giám đốc Trung tâm Chống độc cũng phân tích, đó mới là giai đoạn đầu, còn giai đoạn sau cũng rất đáng lo ngại. Khi bệnh nhân bị ngộ độc nhưng không tử vong thì sau một vài tuần sẽ gặp hiện tượng não bị tổn thương tiến triển, dẫn tới các biến chứng về tâm thần, thần kinh (mất trí nhớ, rối loạn tâm thần, run,...)

"Việc phòng tránh và điều trị các biến chứng muộn do ngộ độc khí CO hiện nay rất nan giải và khó khăn. Các nghiên cứu cho thấy, trong số các bệnh nhân ban đầu bị ngộ độc khí CO, kể cả ngộ độc nhẹ thì sẽ có khoảng gần 50% số bệnh nhân sẽ gặp các biến chứng tâm thần, thần kinh muộn về sau.

Khi phát hiện người bị ngạt khí CO, cần nhanh chóng mở hết tất cả các cửa để không khí tràn vào nhà và đưa nạn nhân ra khỏi nơi có khí độc. Nếu nạn nhân thở yếu, ngừng thở thì hô hấp nhân tạo theo điều kiện tại chỗ, nếu ngừng tuần hoàn thì cấp cứu ngừng tuần hoàn. Sau khi sơ cứu, cần đưa nạn nhân tới cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị tiếp", bác sĩ Nguyên nói.

Ngoài ra, người dân tuyệt đối không đốt các loại nhiên liệu như than tổ ong, củi, than hoa, khí gas… sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín. Nếu có sử dụng các nhiên liệu này thì cần mở cửa đủ rộng cho không khí và ô xy từ bên ngoài vào hoặc tốt nhất đun nấu ở không gian mở hoặc ngoài trời, còn trong phòng không khí hạn chế thì nên đun nấu hoặc sưởi ấm bằng điện.