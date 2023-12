Trời rét đậm, Bộ Y tế cảnh báo ngộ độc khí CO do sưởi bằng than củi Trời rét đậm, Bộ Y tế cảnh báo ngộ độc khí CO do sưởi bằng than củi

Trời rét đậm khiến nhiều người phải sưới ấm bằng than, củi, làm gia tăng nguy cơ ngộ độc khí CO, tai nạn bỏng...

Trời rét đậm, rét hại, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi các Sở Y tế các tỉnh, TP và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống rét cho người bệnh và người nhà bệnh nhân. Đồng thời, cảnh báo người dân cẩn thận với việc sưởi ấm bằng than, củi, dẫn đến nguy cơ gặp các tai nạn bỏng và ngộ độc khí CO. Theo Bộ Y tế, hiện nay, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang xuống thấp, dự kiến sẽ có những ngày rét đậm trong mùa đông năm nay và những tháng đầu năm 2024.

Trời rét đậm, bệnh nhân đột quỵ gia tăng tại Bệnh viện E. Ảnh BVCC Để giảm thiểu tác hại thời tiết đối với sức khỏe nhân dân, người bệnh và người nhà chăm sóc người bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu: Các cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm bố trí đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, đủ giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp như các bệnh tim mạch, đột quỵ, viêm đường hô hấp cấp… có nguy cơ xảy ra nhiều hơn trong thời tiết giá lạnh. Đặc biệt cần tăng cường tập huấn kỹ năng chẩn đoán, xử trí bệnh đột quỵ, đánh giá tình trạng bệnh và nguy cơ để chuyển viện cứu chữa kịp thời trong "giờ vàng". Cùng đó, các cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm việc phòng, chống rét cho người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh tại bệnh viện: nơi xếp hàng chờ khám, khoa khám bệnh, chẩn đoán hình ảnh, buồng bệnh… cần bảo đảm kín gió, có đủ chăn đệm, lò sưởi và phương tiện giữ nhiệt độ phù hợp như yêu cầu của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện 2.0. Đồng thời thực hiện phòng, chống rét cho người nhà người bệnh hợp lý, không để người nhà người bệnh nằm trên sàn nhà lạnh, hành lang hoặc ghế đá ngoài trời, gây nguy hại đến sức khoẻ. Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị thực hiện tuyên truyền cho người dân địa phương về nguy cơ của thời tiết tới sức khoẻ, tăng cường phòng chống rét đặc biệt các đối tượng người già và trẻ em; nhà cửa được che chắn kỹ, bảo đảm quần áo đủ ấm. Cảnh báo để người dân biết về các tai nạn do sưởi như bỏng lửa, ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than, củi trong không gian kín.

Mới đây, ngày 4/12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu cho 3 bệnh nhân nghi bị ngạt khí khi đốt than trong phòng kín. Một bệnh nhân ngộ độc khí do sưởi ấm đang được bác sĩ kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh BVCC Các bệnh nhân gồm: bà Hoàng Thị H. (59 tuổi), chị Nguyễn Thị Thanh T. (27 tuổi) và bệnh nhi khoảng 15 ngày tuổi, đều trú ở xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h45 sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận 3 bệnh nhân trên trong tình trạng lơ mơ, khó thở. Sau khi tiến hành thăm khám, các bệnh nhân được chuẩn đoán ngộ độc khí CO. Theo người thân của các nạn nhân, sáng cùng ngày người nhà phát hiện các nạn nhân nằm bất tỉnh trên giường trong căn phòng rộng khoảng 10m2 và đóng kín cửa, bên cạnh có một chậu than đang ấm. Nữ sinh vụ sập trần trường học ở Nghệ An đang liệt hoàn toàn vận động 22/12/2023 13:03

