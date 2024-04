Kiểm tra đột xuất, làm rõ việc đổ trái phép chất thải tại dự án Trường Đại học quốc tế Bắc Hà ở Bắc Ninh

Chiều 5/4, đoàn kiểm tra đột xuất do ông Nguyễn Công Ký - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh làm Trưởng đoàn đã trực tiếp uống hiện trường để kiểm tra, xác minh và làm rõ thông tin báo chí phản ánh về việc đổ trái phép chất thải tại dự án Trường Đại học quốc tế Bắc Hà tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Chất thải được đổ thành đống cao trong khuôn viên dự án Trường Đại học quốc tế Bắc Hà tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Khương Lực

Đoàn kiểm tra thuê đơn vị quan trắc và tiến hành đo khối lượng chất thải để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Ảnh: Khương Lực

Để xác minh, làm rõ thông tin đổ chất thải, đoàn kiểm tra đã thuê đơn vị quan trắc, đo khối lượng chất thải để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

Tại buổi làm việc của đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Khoa Tâm - Chủ tịch UBND thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh thông tin, khu vực dự án Trường Đại học quốc tế Bắc Hà mặc dù gần khu dân cư nhưng do lâu ngày không triển khai nên cây cối mọc um tùm.

"Việc đổ chất thải tại khuôn viên dự án diễn ra vào ban đêm nên Bí thư, Trưởng khu phố không nắm bắt được và không có ý kiến phản ánh" - ông Tâm nói và cho biết dự án này thu hồi đất từ năm 2007, nhưng đến nay hầu như chưa triển khai xây dựng công trình nào.

Theo ông Tâm, do dự án chậm triển khai nên trong 10 năm qua khi tiếp xúc cử tri, người dân có ý kiến kiến nghị nếu dự án không triển khai thực hiện thì đề nghị thu hồi. Cùng quan điểm đề nghị thu hồi dự án, lãnh đạo UBND xã Liên Bão thông tin thêm, do dự án không triển khai trong thời gian dài đã ảnh hưởng rất lớn đến việc canh tác những diện tích xung quanh do chuột và tình trạng ô nhiễm môi trường gây ra.

Phát biểu tại cuộc họp đoàn kiểm tra đột xuất, ông Nguyễn Công Ký - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Tiên Du giao lãnh đạo UBND thị trấn Lim quản lý chặt chẽ việc ra, giữ nguyên hiện trạng khu vực đổ chất thải trong khuôn viên dự án Trường Đại học quốc tế Bắc Hà.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Tiên Du cũng giao Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện làm việc với Trường Đại học quốc tế Bắc Hà trong đầu tuần tới để làm rõ trách nhiệm về việc đổ chất thải trong khuôn viên dự án. Cùng với đó, các đơn vị chức năng cần làm rõ, xử lý nghiêm đơn vị chở đổ chất thải trái phép này.

Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về diễn biến xử lý vụ việc đổ trái phép chất thải tại dự án Trường Đại học quốc tế Bắc Hà tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.