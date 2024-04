ĐSQ Việt Nam tại Israel khuyến cáo cộng đồng trong bối cảnh xung đột leo thang

Trong bối cảnh tình hình an ninh thêm căng thẳng sau khi xuất hiện nhân tố leo thang mới giữa Israel và Iran, ngày 12/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã ra thông báo khuyến cáo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây chủ động thực hiện các biện pháp an ninh, an toàn.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ oanh tạc khu vực gần Đại sứ quán Iran ở Damascus (Syria), ngày 1/4/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thông báo nêu rõ sau khi khu phức hợp tòa nhà Đại sứ quán Iran tại Syria bị tấn công ngày 1/4, các phương tiện truyền thông quốc tế và chính phủ nhiều nước đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ tấn công trực tiếp lẫn nhau giữa Iran và Israel.

Cổng thông tin khẩn cấp quốc gia Israel cũng đã có hướng dẫn đảm bảo an toàn gửi tới người dân trong thời gian từ 18h ngày 11/4 đến 18h ngày 14/4.

Trước tình hình trên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo cộng đồng thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình trên các phương tiện truyền thông uy tín của sở tại và các ứng dụng đảm bảo an toàn, an ninh có liên quan; chủ động tiến hành các biện pháp bảo đảm an toàn cần thiết, tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn của chính quyền sở tại, hạn chế đến các địa điểm tập trung đông người; thường xuyên giữ liên hệ với Đại sứ quán.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã cung cấp các đầu mối trực tiếp và các đường dây nóng bảo hộ công dân tại địa bàn để cộng đồng liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ hay cần biết thông tin về các phương án bảo hộ công dân.

Đồng thời, Đại sứ quán cũng cung cấp các trang web của chính quyền sở tại như Cổng Thông tin Khẩn cấp Quốc gia và Mặt trận Nội địa để người dân có thêm các hướng dẫn khi cần.

Trước đó, nhiều quốc gia đã khuyến cáo công dân tránh đi lại tới Israel và Iran trong bối cảnh có nhiều thông tin cảnh báo về nguy cơ xung đột lan rộng nếu Iran trả đũa vụ tấn công vào tòa nhà thuộc Đại sứ quán nước này ở Syria.

Trong khi đó, các cơ quan chức năng của Israel tăng cường các hoạt động phòng thủ, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống bị tấn công từ bên ngoài.