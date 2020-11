ĐT Malaysia bỏ World Cup, Thái Lan vui mừng, Việt Nam lo lắng

Báo chí đưa tin Malaysia nhiều khả năng sẽ bỏ vòng loại World Cup 2022 do dịch Covid, tuy nhiên Việt Nam không những không được hưởng lợi do bớt đi một đối thủ mà còn gặp bất lợi vì lý do này…

AFC đã công bố lịch thi đấu các trận cuối cùng ở vòng loại World Cup 2022 ở khu vực Châu Á vào tháng 3 và tháng 6 năm 2021.

Dù Việt Nam sẽ gặp Malaysia vào cuối tháng 3 năm sau nhưng tình hình dịch bệnh tại nước bạn đang có diễn biến khá phức tạp khiến trận đấu khó có thể được tổ chức. Nhiều CĐV cho rằng Malaysia sẽ không thể tham dự vòng loại World Cup 2022. Việt Nam thắng Malaysia 1-0 trên sân Mỹ Đình. Trước đó, chính phủ Malaysia đã ra thông báo cấm xuất cảnh đối với tất cả các công dân của đất nước này. Điều này cũng khiến Johor Darul Tazim không thể đá tập trung AFC Champions League tại Qatar. Nếu Malaysia bỏ giải, sẽ có hai phương án được đưa ra. Một là Malaysia sẽ bị xử thua 3-0 ở các trận còn lại. Hai là các trận đấu của Malaysia với các đội tuyển khác sẽ không được tính. Việt Nam đối đầu Thái Lan tại VL World Cup 2022 Dù có chọn phương án nào thì Thái Lan vẫn là đội hưởng lợi từ quyết định này vì họ để thua Malaysia trên sân Bukit Jalil. Trong khi đó, Việt Nam có thể bị trừ 3 điểm do đã chiến thắng 1-0 trước Malaysia trên sân Mỹ Đình. Vậy là Việt Nam và Thái Lan sẽ có cùng điểm số trên bảng xếp hạng. Trường hợp Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trong các trận đấu ở vòng loại World Cup thì ĐT Việt Nam vẫn có 11 điểm nhưng Thái Lan từ thua thành thắng trước Malaysia sẽ có thêm 3 điểm nữa để bắt kịp thầy trò Park Hang-seo trên BXH. Nếu điều này thực sự xảy ra, Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc giành tấm vé đi tiếp ở bảng G.