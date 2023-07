ĐT nữ Việt Nam nhận thưởng lớn trước khi lên đường dự VCK World Cup 2023

ĐT nữ Việt Nam nhận thưởng lớn

Acecook Việt Nam hân hạnh tài trợ 1 tỷ đồng cho ĐT nữ Việt Nam để khích lệ, động viên cũng như thể hiện sự trân trọng đến những nỗ lực, cố gắng bền bỉ của các thành viên và BHL đã mang lại những thành tích đáng khâm phục và là niềm tự hào cho nền thể thao Việt Nam. Đại diện nhà tài trợ Acecook Việt Nam, Tổng giám đốc Kaneda Hiroki chia sẻ: "Chúng tôi luôn có sự quan tâm đối với ĐT nữ Việt Nam và rất vinh dự khi được đồng hành cùng ĐT trên con đường chinh phục các thành tích vẻ vang cho thể thao nước nhà. Là một người Nhật, tôi rất ngưỡng mộ và khâm phục với ý chí, nghị lực vượt lên trên mọi khó khăn, thử thách trong suốt chiều dài lịch sử của người phụ nữ Việt Nam.

Và hành trình kiêu hùng này đang được ĐT nữ Việt Nam tiếp bước tại đấu trường thể thao danh giá của thế giới. Tôi tin rằng, các bạn sẽ vượt lên chính mình và tạo thêm nhiều cột mốc tự hào cho thể thao Việt Nam."

HLV Mai Đức Chung phát biểu tại buổi lễ xuất quân.

Dự kiến, ĐT nữ Việt Nam sẽ di chuyển sang New Zealand vào trưa mai (5/7) để chuẩn bị thi đấu VCK World Cup 2023. Toàn đội sẽ bay chuyến 12h35, quá cảnh sang Singapore, sau đó sẽ bay New Zealand. Đội sẽ có mặt tại thành phố Auckland (New Zealand) vào sáng ngày 6/7. Tại đây, ĐT nữ Việt Nam được bố trí đóng quân tại khách sạn 5 sao Rydges, nằm ở trung tâm Auckland.

Trong danh sách cuối cùng tham dự VCK World Cup, ông Chung đã loại 5 cầu thủ là Hà Thị Ngọc Uyên, Đoàn Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Trúc Hương, Nguyễn Thị Tuyết Ngân và Trần Nguyễn Bảo Châu. "Tiêu chí của tôi thì cũng như các HLV khác, đó là tôi ưu tiên một vị trí có 2 người để có thay thế nhau, và cầu thủ có thể đá được nhiều vị trí. Tôi đã loại 5 cầu thủ không phải vì họ kém, mà là vì vị trí của họ trùng nhau" – thuyền trưởng ĐT nữ Việt Nam lý giải.

Toàn đội sẽ có 2 trận giao hữu cuối cùng với chủ nhà New Zealand và ĐT nữ Tây Ban Nha, trước khi tham gia giải đấu và nằm cùng bảng với Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha.

Đánh giá về bảng đấu tại World Cup sắp tới, ông Chung chia sẻ: "Đến bây giờ, chúng tôi đã chuẩn bị được tới 99% cho World Cup. Ngay từ chuyến tập huấn châu Âu chúng tôi đã chuẩn bị tốt, bây giờ về đây chúng tôi chỉ có củng cố và nâng cao, còn những sai sót thì cố gắng sửa chữa.

ĐT nữ Việt Nam nhận thưởng 1 tỷ đồng từ Acecook Việt Nam.

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn cho biết: "Đây là thành tích có ý nghĩa lịch sử với bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá nữ nói riêng khi lần đầu xuất hiện tại World Cup. Chúng ta đã trải qua kỳ Asian Cup tại Ấn Độ khó quên, vượt qua vô vàn khó khăn trong quá trình chuẩn bị và thi đấu, có lúc bị Covid gần cả đội, nhưng với tinh thần không bỏ cuộc đã đạt được thành tích ấn tượng. Nâng cao uy tín trong xã hội là bước ngoặt nâng cao nhận thức chính trị của phụ nữ trong bóng đá và các lĩnh vực khác.

Chúng tôi tiến hành tập huấn nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn tại Nhật Bản, Đức, tham gia nhiều giải đấu khu vực và quốc tế, 2 lần vô địch SEA Games, thi đấu AFF Cup và vượt qua vòng loại 1 Olympic.

Lễ xuất quân của ĐT nữ Việt Nam.

Trước khi lên đường, VFF vui mừng phối hợp với nhà tài trợ Acecook tổ chức lễ xuất quân. Hôm qua (3/7), ĐT nữ Việt Nam và BHL vinh dự đón Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng, đây là nguồn động viên, khích lệ có ý nghĩa lớn. Chúng tôi tin tưởng với sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo là động lực to lớn với các cầu thủ nữ. VFF gửi lời cảm ơn trân trọng tới các đồng chí lãnh đạo vì sự quan tâm, động viên tới nền bóng đá Việt Nam nói chung, bóng đá nữ nói riêng. Chúc các cô gái Việt Nam ghi lại dấu ấn tốt đẹp trong lần đầu tiên tham dự FIFA World Cup".

HLV Mai Đức Chung chia sẻ thêm trong buổi lễ: "Hôm nay, tôi và các thành viên rất vinh dự, tự hào khi được hiện diện tại lễ xuất quân tham dự World Cup 2023. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, quốc ca Việt Nam vang lên ở đấu trường thế giới, bóng đá Việt Nam đã đợi rất lâu, đã trải qua hành trình dài với sự quyết tâm, nỗ lực của các cầu thủ. Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của các lãnh đạo, người hâm mộ trong và ngoài nước đã luôn đồng hành với toàn đội trong suốt thời gian qua. ĐT nữ Việt Nam sẽ thể hiện tinh thần Việt Nam tại VCK World Cup".

Đội trưởng Huỳnh Như phát biểu đầy tự hào: "Vinh dự và hạnh phúc khi có mặt ở đây, ở buổi lễ trang trọng trước khi bước vào VCK World Cup tại Australia và New Zealand. Đây không chỉ là ước mơ của tôi mà còn là của toàn đội, của các cầu thủ nữ và người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Đội trưởng Huỳnh Như phát biểu tại buổi lễ xuất quân.

Khi giành vé dự World Cup toàn đội tiếp tục tập luyện nghiêm túc vì biết vinh quang kèm trách nhiệm, đây là điều tuyệt vời và hạnh phúc nhất bóng đá nữ Việt Nam làm được. Cảm ơn các nữ cầu thủ từ thời các cô, chị và giờ là các em, từ thời khắc gian nan nhất đến hôm nay, đã đưa bóng đá nữ Việt Nam vươn tầm thế giới.

Chặng đường nào cũng gian nan và tràn đầy thử thách, nhưng bóng đá nữ giờ đây đã nhận được sự quan tâm của các lãnh đạo và người hâm mộ. Tôi xin hứa quyết tâm làm thật tốt để mang lại nhiều điều tuyệt vời nhất cho người hâm mộ Việt Nam".