ĐT Việt Nam 2 – 0 ĐT Lào: Một chiến thắng vừa đủ và… nằm trong tính toán

ĐT Việt Nam đã giành thắng lợi trong trận ra quân giải AFF Cup 2020 trước các cầu thủ Lào với tỷ sô 2 – 0. Tỷ số có thể đã là 3 – 0 nếu thủ môn đội Lào không xuất sắc cản phá được quả phạt đền của Vũ Văn Thanh. ĐT Việt Nam đã đạt được các mục tiêu đề ra, có trọn vẹn 3 điểm, giữ được chân, tránh chấn thương và hạn chế thẻ phạt. Xin chúc mừng HLV Park Hang-seo và các cầu thủ Việt Nam.

ĐT Việt Nam có chiến thắng nhẹ nhàng trước ĐT Lào.

Đội hình ra quân của ĐT Việt Nam đã có thay đổi khá nhiều so với đội hình chính tham gia vòng loại Wolrd Cup 2022, và dường như HLV Park Hang-seo đã cố tình không đưa ra đội hình mạnh nhất khi đối mặt với 1 đội yếu hơn như đội Lào. Mặc dù vậy, thời gian kiểm soát bóng của ĐT Việt Nam vẫn tới 74%.

ĐT Lào đá phòng ngự, trông chờ vào cầu thủ Billy Ketkeophomphone, tiền đạo người Pháp gốc Lào cắm ở trên. ĐT Lào dưới thời ông HLV V. Selvaraj đã thi đấu một cách toan tính hơn. Nếu trước đây, sau khi bị dẫn bàn, họ ào lên tấn công, và hậu quả thường là bị nhận thêm những bàn thua. Thì giờ đây họ phòng ngự số đông, kể cả bị dẫn 1 bàn vẫn đổ bê tông, vẫn câu giờ để gây ức chế cho đối phương, điển hình là những pha nằm sân cũng như pha ăn vạ rõ ràng khi va chạm với Phan Văn Đức của thủ môn ĐT Lào. Có vẻ đội Lào đã cố giữ chênh lệch 1 bàn, trông chờ vào sai lầm của đối phương và sự tỏa sáng của cầu thủ Billy để kiếm được 1 điểm. Cầu thủ Billy của đội Lào chơi hay và xông xáo, nhưng anh đơn độc, không có được sự hỗ trợ cần thiết của đồng đội. Mặc dù vậy anh vẫn có 2 pha dứt điểm trúng đích, trong đó có 1 pha dứt điểm thực sự nguy hiểm, may mắn là thủ môn Trần Nguyên Mạnh đã dùng chân cản phá được. Đó là 1 cầu thủ thực sự chất lượng của ĐT Lào.

Về phía ĐT Việt Nam, cách xử lý trận đấu cũng khá rõ ràng. Ở hiệp 1, là khoảng thời gian thể lực, khả năng đeo bám, duy trì đội hình phòng ngự của đội Lào còn tốt, HLV Park Hang-seo dùng Nguyễn Xuân Trường và Nguyễn Hoàng Đức làm bóng ở giữa sân. Đây là 2 cầu thủ có khả năng chuyền dài tốt, phân phối bóng qua lại cho 2 cánh, phát huy những đường chuyền cự ly trung bình, bấm bóng qua đầu hàng trung vệ … nhằm làm xô lệch đội hình phòng ngự số đông của đội Lào, qua đó để xuất hiện những cơ hội. Một trong số đó đã dẫn đến đường chuyền ngang của Nguyễn Phong Hồng Duy rồi bàn thắng mở tỷ số của Nguyễn Công Phương. Bàn thắng này hẳn là kết quả của 1 miếng tập tấn công cơ bản đã trở nên nhuần nhuyễn. Hiệp 2, khi sự tập trung duy trì đội hình phòng ngự, khả năng đeo bám của đội Lào suy giảm theo thể lực, HLV Park Hang-seo có 1 loạt thay đổi, trong đó có việc đưa Nguyễn Quang Hải và Trần Minh Vương, là những cầu thủ có xu hướng và khả năng di chuyển, phối hợp nhỏ, xoay sở trong không gian hẹp vào giữa sân thay cho Xuân Trường và Hoàng Đức. ĐT Việt nam đã có những thay đổi trong cách tiếp cận khung thành đối phương. Đó là lý do ta thấy ở hiệp 2, ĐT Việt Nam có nhiều những pha phối hợp nhỏ, bật tường hơn so với hiệp 1.

Dù kiểm soát toàn bộ trận đấu, cầm bóng nhiều hơn, ghi được 2 bàn thắng, các đợt tấn công của ĐT Việt Nam lại tỏ ra thiếu sắc sảo ở những tình huống cuối cùng. Lý do có thể là do các cầu thủ Lào đã tổ chức phòng ngự số đông, đeo bám tốt. Cũng có thể là do đối với ĐT Việt Nam, việc biến áp lực khi áp đặt lối chơi lên đối phương thành bàn thắng vốn không quen thuộc bằng việc khai thác sơ hở của đối phương khi tiến hành phản công.

Pha đánh đầu ghi bàn thắng thứ 2 cho ĐT Việt Nam của Phan Văn Đức sẽ khó thành bàn thắng nếu hậu vệ Lào thi đấu tập trung hay có thể hình tốt hơn. Có thể trước 1 đối thủ có thể hình kém hơn, đội Việt Nam đã chủ động chọn phương án tận dụng thể hình để đón điểm rơi quả bóng thay vì cắt mặt dứt điểm. Hoặc HLV Park Hang-seo đã không muốn bộc lộ hết các quân bài của mình. Đó có thể là lý do làm cho chúng ta thấy thiếu những pha cắt mặt dứt điểm của các cầu thủ tấn công Việt Nam, miếng phối hợp mà vẫn được các cầu thủ Việt Nam sử dụng trong các trận đấu trước đây.

Về phía hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam, dù đã không phải làm việc quá nhiều, dù đội Lào chưa phải là thuốc thử xứng tầm, nhưng hàng phòng ngự cũng đã bộc lộ một số sơ hở, điển hình là pha thoát xuông dứt điểm của Billy. Ngoài ra trong hiệp 1, các hậu vệ ĐT Việt Nam đã để cầu thủ đội trưởng số 7 của đội Lào có bóng trong tình thế có thể gây nguy hiểm, nhưng rất may anh này đã thiếu quyết đoán trong xử lý. Thẻ vàng và pha đập bóng xuống đất để phản ứng của trung vệ Nguyễn Thành Chung sau đó ít phút cũng là điều cần được rút kinh nghiệm.

Trận đấu gặp Malaysia tới đây sẽ là trận đấu mà ĐT Việt Nam cũng như Malaysia tung ra tất cả những gì mình có. Đó sẽ là 1 trận đấu cân bằng, sòng phẳng và quyết liệt. Hy vọng HLV Park Hang-seo sẽ có đấu pháp phù hợp và các cầu thủ của chúng ta sẽ lại có 3 điểm.