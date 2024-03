ĐT Việt Nam cần làm gì để áp chế dàn sao nhập tịch của ĐT Indonesia?

HLV Trousser đã chốt danh sách ĐTQG gồm 28 cầu thủ chuẩn bị cho cuộc quyết đấu với Indonsia. Nhìn vào danh sách này, chúng ta thấy ngoại trừ những cầu thủ bị chấn thương, ĐT đã có đủ mặt anh tài, những cái tên mà người hâm mộ mong muốn góp mặt, từ Công Phượng, đến Văn Toàn, Tiến Linh... Nhiều người vui mừng cho rằng đây là kết quả của sự cầu thị từ HLV Troussier. Ông đã biết lắng nghe truyền thông, lắng nghe người hâm mộ để triệu tập những cầu thủ tài năng và có kinh nghiệm thi đấu cho ĐTQG.

Hy vọng rằng không phải như vậy, vì thật đáng lo nếu 1 HLV trưởng ĐTQG lại quyết định danh sách ĐT dựa vào đòi hỏi của dư luận và đánh giá về chuyên môn cầu thủ của truyền thông hay người hâm mộ. Trong những trận đấu của ĐT Việt Nam ở Asian Cup 2024, bên cạnh mong muốn chiến thắng, mục tiêu xây dựng lối đá mới cho đội bóng là ưu tiên mà HLV Troussier luôn nhắc đến. Chúng ta đều hiểu để xây dựng cái gì mới người ta luôn ưu tiên lớp trẻ. Có lẽ đó là lý do dường như ông hy sinh chiến thắng trước mắt cho mục tiêu này. Hoặc có thể ông không muốn các cầu thủ lớn tuổi, có lối đá và thói quen thi đấu đã định hình, tác động không tích cực đến những điều ông muốn uốn nắn các cầu thủ trẻ. Hoặc đơn giản, chấn thương đã tước đi của ông nhưng cầu thủ lớn tuổi ở những vị trí mà ông thấy cần thiết nhất.

HLV Shin Tea-yong. Ảnh: Bola.

Nhưng ở 2 trận đấu được coi là quan trọng nhất trong sự nghiệp huấn luyện của HLV Troussier ở ĐT Việt Nam, đây là lúc ông cần sự có mặt của những cầu thủ mà ông cho là tốt nhất, có ích nhất cho mục tiêu duy nhất của 2 trận đấu này: Chiến thắng. Nhưng khi NHM Việt Nam cảm thấy thỏa mãn về nhân sự đội tuyển, họ lại đối diện với 1 thực tế rất nhức đầu, đó là đối thủ Indonesia bây giờ thực sự là 1 phiên bản khác, đáng sợ hơn rất nhiều so với ĐT Indonesia mà ĐT Việt Nam từng đối đầu và chiến thắng trước đây, với gần như cả đội hình là các cầu thủ nhập tịch, chất lượng, mạnh mẽ và không thiếu khát khao chiến thắng.

Vậy các cầu thủ của chúng ta phải đá thế nào để vượt qua đối thủ Indonesia phiên bản ngoại này?

Cơ bản, ĐT Indonesia của HLV Shin Tea-yong trong trận đấu sắp tới cũng sẽ giống với trong trận thắng ĐT Việt Nam ở Asian Cup 2024, ngoại trừ sự bổ sung 1 số cầu thủ ngoại nhập nữa. Điểm mạnh của đội bóng này đã rõ, họ là các cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở những giải đấu chất lượng. Họ to lớn và mạnh mẽ, có kỹ thuật và ý thức chiến thuật tốt. Điểm yếu là họ ít được thi đấu cũng nhau, các cầu thủ chưa hiểu nhau, HLV chưa hiểu hết về điểm mạnh cũng như hạn chế của các cầu thủ, lý thuyết thì như vậy khả năng phối hợp của họ sẽ bị ảnh hưởng.

Quay trở lại trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2024, khi các học trò của HLV Troussier đã để thua với tỷ số 0 – 1. Ta nhận thấy ở hiệp 1, mặc dù các cầu thủ Indonesia chiếm thế chủ động, họ cũng không có nhiều pha phối hợp sắc nét, nguy hiểm. Các tình huống nguy hiểm họ có được phần lớn là nhờ sự nỗ lực cá nhân của các cầu thủ ngoại. Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định đến thế trận lấn lướt ở hiệp 1 này đó là ĐT Indonesia đã pressing thành công, khiến thầy trò ông Troussier bất ngờ trước sức ép đó và rơi vào thế bị động. Nhưng hiệp 2 là thế trận cân bằng, 1 phần do ĐT Việt Nam điều chỉnh, 1 phần do ĐT Indonesia chủ động giảm sức ép, số tình huống nguy hiểm của ĐT Việt Nam nhỉnh hơn đối phương. Nếu không có bàn thua từ quả phạt đền do hậu vệ Nguyễn Thanh Bình phạm lỗi kéo áo, các cầu thủ của chúng ta xứng đáng có kết quả tối thiểu là hòa.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Ảnh: QĐND.

Nếu giống với những gì diễn ra trong trận đấu đó, điều quan trọng nhất mà các cầu thủ ĐT Việt Nam cần làm được trong 2 trận đấu tới đây đó là khả năng kiểm soát bóng, thoát pressing trước sức ép dự đoán là rất mạnh của các cầu thủ ĐT Indonesia. Làm được điều này sẽ giúp các cầu thủ của chúng ta có thế trận chủ động hơn, có điều kiện để triển khai các miếng đánh của mình. Liệu các học trò của HLV Troussier có làm được điều này không?

Đội hình ĐT Việt Nam hiện tại khác nhiều so với trận thua ở Asian Cup 2024, được bổ sung nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, có bản lĩnh thi đấu được rèn giũa ở nhiều đấu trường khắc nghiệt, đã từng thi đấu với nhau nhiều năm, rất hiểu ý và hiểu rõ năng lực, thói quen thi đấu của nhau. Chắc chắn họ không quá ngại áp lực của các cầu thủ nhập tịch Indonesia. Những lo lắng thường trực ở hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam cũng được gỡ bỏ khi ngoại trừ Quế Ngọc Hải bị chấn thương, chúng ta có đủ mặt các anh hào hỗ trợ cho thủ môn Nguyễn Philip như Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Bùi Tiến Dũng … Chúng ta sẽ không ngại gì bóng bổng của ĐT Indonesia, kể cả những quả ném biên thẳng vào vòng cấm đầy khó chịu trước đây. Trong khi đó ở giữa sân, đội bóng có sự phục vụ của những cầu thủ đầy kinh nghiệm, khé léo, có khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và sẵn sàng tạo ra đột biến, với sự trở lại trạng thái phong độ cao của Nguyễn Quang Hải. Chỉ tiếc là Phạm Tuấn Hải vắng mặt ở hàng tiền đạo.

Thực tế, ĐT Việt Nam với đa số các cầu thủ trẻ của HLVTroussier đã từng thi đấu tốt, thể hiện khả năng kiểm soát bóng và giữ thế trận chủ động trước những đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều đội Indonesia phiên bản ngoại này như: Nhật Bản, Iraq … So với thời điểm đó, đội bóng của chúng ta bây giờ mạnh hơn, và họ cũng không còn bị bất ngờ trước sức ép pressing của đối thủ nữa. Thầy trò ôHLV Troussier hoàn toàn có khả năng có kết quả tốt trong 2 trận đấu với kỳ phùng địch thủ Indonesia, bất chấp họ là những cầu thủ nhập ngoại. Tất nhiên, trong bóng đá, cho tới khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, tất cả vẫn chỉ là lý thuyết.