ĐT Việt Nam quyết chiến, Ligue 1, La Liga máu lửa trên VTVcab

Những bàn thắng đẹp mắt từ những ngôi sao vàng vẫn tiếp tục đem đến cho người hâm mộ Việt những cảm xúc tuyệt vời. Sau hai trận đấu đầu tiên, khán giả lại đón chờ hai trận đấu tiếp theo của ĐT Việt Nam vào trong dịp nghỉ lễ tết Dương lịch cùng với các trận cầu sôi động của Ligue 1 và La Liga hứa hẹn mang lại khán giả những giây phút thư thái, thú vị trong những ngày đầu năm.

Singapore vs Việt Nam.

Tại Ligue 1, nhà đương kim vô địch PSG vẫn đang khẳng định vị thế độc tôn với hơn 30 trận bất bại ở mọi đấu trường từ tháng 3/2022 đến nay. Đồng thời, họ cũng đang thể hiện phong độ khủng khiếp khi có 8 trận thắng liên tiếp, trong đó, Mbappe vẫn thể hiện sức mạnh phi thường tại World Cup 2022 khi giành danh hiệu vua phá lưới, chiếc giày vàng. Anh vẫn luôn là người quyết định ghi bàn cho PGS ở những thời điểm khó khăn nhất.

Tại vòng 16, Mbappe là người ấn định với bàn thắng trên chấm 11m để đảm bảo chiến thắng và giữ ngôi đầu bảng cho PSG với khoảng cách bỏ xa đội đứng thứ 2 của Ligue 1. Ở trận đấu tới, PSG sẽ gặp đối thủ đứng thứ nhì là Lens. Đây là ngựa ô của mùa khi CLB bất ngờ vươn lên vị trí số 2 với 11 chiến thắng từ đầu mùa trước các CLB lớn khác của giải. Chân sút Lois Openda đang thể hiện phong độ khá tốt khi anh có đến 3 bàn thắng cho Lens kể từ đầu mùa. Trận cầu đinh của mùa giải tại vòng 17, hứa hẹn sẽ đem tới sự cạnh tranh máu lửa giữa Mbappe và Lois Openda. Ai sẽ người ghi nhiều bàn thắng?

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 17 Ligue 1 mùa giải 2022/2023.

La Liga trở lại với nhiều gam mầu khó lường hơn sau World Cup 2022, ĐT Tây Ban Nha đã có 1 kỳ World Cup mờ nhạt có thể sẽ ảnh hưởng tới Barcelona và Real Madrid. Dàn cầu thủ trụ cột của Barcelona: Ansu Fati, Pedri, Gavi. Liệu sẽ có thể giúp cho Barcelona có thêm những chuỗi trận thăng hoa tại La Liga không? Bởi họ đang bị sức ép về tâm lý cũng như Barcelona luôn có những trận thua muối mặt khi bị loại tại Champions League và thua ĐKVĐ Real Madrid ở trận Siêu kinh điển lượt đi.

Ở trận đấu tới, Barcelona sẽ có trận Derbi Barcelona với Espanyol. Một trận luôn luôn kịch tính và bất ngờ cho dù Barcelona là gã khổng lồ nhưng mỗi khi họ gặp đội bóng cùng thành phố thì đó sẽ là trận đấu nảy lửa, nhiều bàn thắng và rất dễ có thẻ đỏ trong trận đấu. Còn đội bóng đá đứng thứ 2 của bảng xếp hạng là Real Madrid thì sẽ gặp đội Real Valladolid cũng sẽ hứa hẹn là một trận đấu hấp dẫn khi ở trong 3 trận đấu gần nhất Real Madrid chỉ thắng được đối thủ là tỷ số 1 – 0.

Lịch phát sóng trực tiếp La Liga.

Đặc biệt, ngày 02/01/2023, vào lúc 19h 30, tín đồ yêu bóng đá sẽ được xem một trong các trận Derby hay nhất thế giới – Old Firm: Rangers gặp Celtic trên kênh ON Football.

Bên cạnh đó, khán giả hâm mộ golf sẽ được đắm chìm trong một thế giới với nhiều thảm cỏ xanh của các giải golf đẳng cấp thế giới mà VTVcab có bản quyền trực tiếp trọn vẹn: PGA Tour, Ryder Cup, DP World Tour, Asian Tour.

Sau PGA Tour, VTVcab tiếp tục sở hữu bản quyền các giải đấu thuộc hệ thống DP World Tour, Asian Tour & đặc biệt là Ryder Cup trong giai đoạn 2023-2025 và Giải major PGA Championship - Giải major The US Open Championship. Như vậy, khán giả hâm mộ Golf có thể theo dõi gần như đầy đủ các hệ thống Golf danh giá trên thế giới trên các kênh thể thao của VTVcab.

Ngay trong tháng 1 này, quý khán giả có thể đón xem: Sentry Tournament of Champions (từ ngày 6/1), Sony Open in Hawaii (từ ngày 13/1), The American Express (từ ngày 20/1), Farmers Insurance Open (từ ngày 27/1) và nhiều giải golf hấp dẫn khác.

Từ 01/01/2023, VTVcab thay đổi nhận diện thương hiệu mới và sẽ không ngừng cung cấp các giải đấu hay các chương trình chất lượng, các sự kiện hấp dẫn trên đa nền tảng tới mọi khán giả, khách hàng.