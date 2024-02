Tin tối (21/2): ĐT Việt Nam tiếp tục nhận tin dữ về Quế Ngọc Hải

ĐT Việt Nam tiếp tục nhận tin dữ về Quế Ngọc Hải

Sau khi bình phục chấn thương gân khoeo, trung vệ Quế Ngọc Hải đã được HLV Lê Huỳnh Đức tung vào sân trong 20 phút cuối màn đọ sức giữa B.Bình Dương với Quảng Nam tại bòng 9 V.League 2023/24 diễn ra hôm 17/2 vừa qua.

Ngọc Hải tiếp tục phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Ảnh: B.Bình Dương.

Tuy nhiên, sau khi trận đấu kết thúc, Ngọc Hải đã bị tái phát chấn thương và phải nghỉ thi đấu. Dự kiến, cầu thủ 31 tuổi sẽ vào TP.HCM để điều trị chấn thương khoảng 1 tuần. Sau đó, các bác sĩ của B.Bình Dương sẽ đánh giá lại tình hình hồi phục.

Chắc chắn, Ngọc Hải sẽ không thể cùng B.Bình Dương chạm trán Thể Công-Viettel ở vòng 10 V.League diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào ngày 23/2 tới. Thậm chí, nếu quá trình hồi phục không suôn sẻ, trung vệ sinh năm 1993 hoàn toàn có thể vắng mặt trong 2 cuộc chạm trán giữa ĐT Việt Nam với Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á vào cuối tháng 3/2024.

Báo Hàn nhận định thầy Park là sự lựa chọn lý tưởng thay HLV Klinsmann

Tờ Chosun cho rằng, HLV Park Hang-seo chính là sự lựa chọn lý tưởng nhất để thay thế HLV Jurgen Klinsmann dẫn dắt ĐT Hàn Quốc. Hiện tại, LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) vẫn đang tích cực tìm kiếm người kế nhiệm chiến lược gia người Đức.

Son Heung-min kêu gọi CĐV tha thứ cho Lee Kang-in

Bức ảnh được Heung-min đăng tải. Ảnh: Instagram nhân vật.

Hôm nay (21/2), tiền đạo Son Heung-min đã đăng tải bức ảnh anh chụp chung với tiền vệ Lee Kang-in lên trang Instagram cá nhân. Đồng thời, chân sút 31 tuổi cũng kêu gọi các fan hâm mộ bóng đá Hàn Quốc tha thứ cho tiền vệ đang khoác áo PSG vì đã tấn công Heung-min ở Asian Cup 2024.

HLV Tuchel chia tay Bayern vào cuối mùa giải

Bayern Munich vừa ra thông báo về việc họ đã đạt được thoả thuận chia tay HLV Thomas Tuchel khi mùa giải 2023/24 hạ màn. Thời gian tới, đội bóng xứ Bavaria sẽ lên kế hoạch tìm người thay thế. Các ứng viên mà họ nhắm tới gồm Zinedine Zidane (tự do), Hansi Flick (tự do), Ruud van Nistelrooy (tự do), Graham Potter (tự do), Jose Mourinho (tự do), Jurgen Klinsmann (tự do) và Antonio Conte (tự do).

Messi nghèo hơn đồng đội ở Inter Miami

Messi và Campana. Ảnh: Getty.

Tuy đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất giải nhà nghề Mỹ (MLS) nhưng siêu sao Lionel Messi vẫn nghèo hơn so với người đồng ở Inter Miami là Leonardo Campana. Chân sút 23 tuổi là con trai của Pablo Campana - một chính trị gia, doanh nhân và cựu vận động viên quần vợt người Ecuador và được thừa kế khối tài sản trị giá 1 tỷ bảng.