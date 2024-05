Dự án kết nối Long An - TP.HCM, 17 trường hợp cố tình không giao mặt bằng sẽ tiến hành cưỡng chế

Chiều 15/5, Ban Quản lý dự án (QLDA) công trình giao thông Long An cho biết, dự án đường tỉnh 823D kết nối Long An - TP.HCM do liên danh Công ty cổ phần Xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương - Công ty TNHH Hoàn Hảo - Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Trung Thành thi công đồng loạt ba gói thầu. Do vướng mặt bằng, tiến độ thực hiện dẫn đến giá trị khối lượng chỉ đạt khoảng 50%.

Các đon vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ đoạn đã bàn giao mặt bằng. Ảnh: Thiên Long

"Đến nay còn 22 hộ dân còn khiếu nại về giá bồi thường, chính sách tái định cư. Trong số này có 17 hộ tại khu vực Tua Một thuộc thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa. Hiện có 8 hộ đã nhận tiền và đang tháo dỡ nhà chưa bàn giao mặt bằng, 9 hộ chưa nhận tiền", Ban QLDA tỉnh thông tin.

Không thể kéo dài thêm thời gian, Sở GTVT Long An liên tục làm việc với các nhà thầu, đã huy động phương tiện, thiết bị và hơn 150 cán bộ kỹ thuật, người lao động thi công 10 mũi trên công trình. Nhà thầu đã thảm bê tông nhựa được 2,2km, phấn đấu cuối tháng 9/2024, thông xe kỹ thuật đoạn từ Tua Một, huyện Đức Hòa đến cầu ranh giáp huyện Hốc Môn (TP.HCM).

Cây cầu trên tuyến đường đang được thi công đạt 50% khối lượng. Ảnh: Thiên Long

UBND huyện Đức Hòa (Long An) khẳng định, đang khẩn trương giải quyết các trường hợp chưa thống nhất nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Đối với những trường hợp cố tình không chấp nhận theo chủ trương chung chính quyền sẽ tiến hành cưỡng chế để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Dự án đường tỉnh 823D trục mở mới Tây Bắc kết nối Long An - TP.HCM chiều dài 14,2km, điểm đầu Km 0+000 tại huyện Đức Hòa (Long An) và TP.HCM. Điểm cuối Km 14+274, nút giao vòng xoay thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa.

Tổng kinh phí trên 1.105 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.000 tỷ đồng, phần còn lại ngân sách tỉnh và nguồn vốn huy động khác do Sở GTVT Long An làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công ngày 28/12/2021, hoàn thành ngày 18/12/2023, song đến nay phải gia hạn cuối năm 2024.