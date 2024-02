Khu tái định cư đường Vành đai 3 qua Long An chậm triển khai vì sao?

"Việc chậm triển khai xây dựng khu tái định cư cho người dân bị thu hồi đất làm đường Vành đai 3 do tỉnh điều chỉnh quy hoạch tại ấp 3, xã Tân Bửu. Trước đây, khu tái định cư này được quy hoạch tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức. Khu tái định cư này là một phần trong dự án thành phần 8 thuộc dự án đường Vành đai 3 qua Long An. Hiện chính quyền huyện đang khẩn trương hoàn tất các bước thủ tục, hồ sơ chỉ định thầu khu tái định cư dự án", Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (Long An) Lê Thành Út thông tin, chiều 28/2.

Khu tái định cư dang gấp rút thi công cho hơn 110 hộ dân đủ điều kiện vào sinh sống tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, Long An. Ảnh Thiên Long

Theo quy hoạch, khu tái định cư với diện tích 3,5ha gần tuyến đường Vành đai 3 qua Long An tổng kinh phí hơn 65 tỷ đồng. Khu đất này trước đây có 13 hộ bị ảnh hưởng, đến nay đã nhận tiền bồi thường bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Dự kiến trong tháng 5/2024, UBND huyện Bến Lức sẽ bố trí cho 110 trường hợp đủ tiêu chuẩn nhận lô nền tái định cư nằm trong dự án đường Vành đai 3 qua Long An.

Cây cầu đường vành đai 3 nối qua Tân Bửu, huyện Bến Lức, Long An chuẩn bị lao dầm trong thời gian sớm nhất. Ảnh: Thiên Long

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM tổng chiều dài gần 76km đi qua địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 8 dự án thành phần. Trong đó, Long An được giao làm chủ đầu tư hai dự án, thành phần 7 (thi công xây dựng) có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng và án thành phần 8 (giải phóng mặt bằng) có tổng vốn gần 1.200 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Sở GTVT Long An Đặng Hoàng Tuấn, hiện tại UBND huyện Bến Lức đã chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 410/414 hộ, đạt 99%.

"4 hộ chưa nhận tiền do vướng thủ tục pháp lý nhưng các gia đình đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án trong thời gian sớm nhất", ông Tuấn nói.

Dự án thành phần 7 có ba gói thầu xây dựng, các nhà thầu đang triển khai thi công đạt khoảng 23%, vượt kế hoạch đề ra.

"Các nhà thầu của gói thầu XL2 hạ quyết tâm trong tháng 5/2024 sẽ lao dầm cầu Tân Bửu của tuyến chính", ông Tuấn cho biết thêm.