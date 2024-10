Dự án phá đường ray bán đất tại Bình Dương bây giờ ra sao?

Được giới thiệu và chào bán từ năm 2018, dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt (khu nhà ở đường sắt) do Công ty TNHH Phát triển Nhà xe lửa Dĩ An làm chủ đầu tư, có vị trí tại phường Dĩ An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, sau nhiều năm, dự án vẫn chưa đến được với tay người dân do bị vướng mắc thủ tục pháp lý.



Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt tại tỉnh Bình Dương. Ảnh: Gia Linh

Dự án trên có diện tích khoảng hơn 48.000m2, bao quanh là khu dân cư hiện hữu. Khu đất tọa lạc tại vị trí kết nối đến đường ĐT743 qua địa phận TP.HCM khoảng 3km. Được biết, dự án trên có hơn 300 nền đất, Công ty TNHH Phát triển Nhà xe lửa Dĩ An đã kí hợp đồng bán nền và thu tiền người dân.

Dự án đã ngưng triển khai nhiều năm qua do vướng mắc pháp lý. Ảnh: Gia Linh

Tuy nhiên, ngày 4/8/2022, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1881/QĐ-UBND về việc ngừng hoạt động Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt (mở rộng) khiến cho dự án đến nay "án binh bất động".

Dự án trên do Công ty TNHH Phát triển Nhà xe lửa Dĩ An làm chủ đầu tư. Ảnh: Gia Linh

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, dự án trên tồn đọng nhiều sai phạm. Cụ thể, Thanh tra Chính phủ xác định việc thu hồi đất cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV Xe lửa Dĩ An và 298,8m đất của 3 hộ dân giao cho Công ty TNHH Phát triển nhà Xe lửa Dĩ An để thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại nhưng không thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đấu giá là vi phạm Luật đất đai 2003.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự án đã vi phạm Luật Kinh doanh bất động sản 2014; Luật Xây dựng và có dấu hiệu lừa đảo khách hàng. Việc góp vốn thực hiện dự án không đúng quy định pháp luật về đất đai.

Dự án đã hình thành một số đường nội khu. Ảnh: Gia Linh

Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ điều tra, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật tại dự án này.

Ghi nhận của Dân Việt, dự án đã hình thành một số hạ tầng cơ bản như xây dựng các tuyến đường nội khu, xây vỉa hè, hệ thống thoát nước. Một số người dân đã trót xuống tiền mua dự án rơi vào cảnh thấp thỏm, khiếu nại để mong cơ quan chức năng giải quyết.