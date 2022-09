Dự án sân bay 4.000 tỷ tại "Đà Lạt 2" mà Kon Tum đề xuất xây dựng quy mô thế nào?

Ngày 14/9, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, UBND tỉnh Kon Tum đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch Cảng hàng không Măng Đen vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đề xuất của UBND tỉnh Kon Tum, Cảng hàng không Măng Đen có quy mô, cấp sân bay cấp 4E, dự kiến xây dựng tại thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).

Công suất thiết kế của cảng là từ 3 - 5 triệu lượt hành khách/năm. Diện tích đất thực hiện dự án khoảng 350ha. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 4.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện là từ năm 2023 - 2027.

Một góc thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum). Ảnh: H.L

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum, địa phương là tỉnh miền núi cao, biên giới, nằm ở phía Bắc Tây Nguyên; có vị trí tọa lạc tại khu vực ngã 3 Đông Dương, trong vùng lõi tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia; giáp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; kết nối trực tiếp với hành lang kinh tế Đông - Tây (Myanma - Thái Lan - Lào - Campuchia - Việt Nam) và là điểm khởi đầu của trục phát triển kinh tế Bờ Y - Pleiku - Quy Nhơn.

Tuy nhiên, hiện nay hạ tầng giao thông kết nối đến địa phương chủ yếu bằng đường bộ, do địa hình nhiều khu vực bị chia cắt mạnh do núi cao và sông suối, nên rất khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với bảo đảm quốc phòng an ninh và chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu di chuyển của người dân trong khu vực.

Do vậy, tỉnh Kon Tum nhận thấy cần phải có một cảng hàng không để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa; hỗ trợ công tác quốc phòng an ninh tại địa phương.

"Đây sẽ là dự án động lực quan trọng, có vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kết nối tỉnh Kon Tum và các tỉnh trong khu vực với các trung tâm, các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước cũng như các nước trong khu vực và trên thế giới", văn bản của UBND tỉnh Kon Tum nêu.

Thị trấn Măng Đen được ví như "Đà Lạt 2". Nơi đây có khí hậu ôn hòa, cảnh quan thiên nhiên đẹp nên đã thu hút nhiều dự án đầu tư trong những năm qua.