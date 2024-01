Dự báo rét đậm rét hại dưới 10 độ C, phụ huynh nháo nhào "học sinh Hà Nội đi học hay được nghỉ?"

Trời rét đậm rét hại dưới 10 độ C, học sinh đi học hay nghỉ?

Sáng 22/1, học sinh cả nước bắt đầu vào tuần học tiếp theo nhưng với học sinh miền Bắc cũng đúng vào đợt rét đậm rét hại. Nhiều phụ huynh Hà Nội nháo nhào cập nhật dự báo thời tiết cũng hỏi han nhau về việc học sinh đi học hay được nghỉ.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, chị Nguyễn Khánh Hà có 2 con đang học tại Trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho hay: "Tôi liên tục cập nhật tin tức về thời tiết và thông báo từ nhà trường để biết sáng nay con có đi học hay không. Đợt rét đậm lần trước, nhà trường đã lùi lịch học xuống 8h40, tuy nhiên lần này không thấy trường thông báo gì nên phụ huynh càng ngóng".

Học sinh đi học trong trời rét đậm rét hại khiến phụ huynh lo lắng. Ảnh: Nhật Hà

Chị Hà cho biết thêm: "Tôi được biết đợt rét ngày 17 - 27/12 tính chất là rét khô, sáng nhiệt độ thấp nhưng ngày có nắng nên nhiệt tăng nhanh, khoảng thời gian giá rét trong ngày ngắn, ít ảnh hưởng đến đời sống. Còn đợt rét này, tính chất khắc nghiệt hơn nhiều, do mây dày, mưa nhỏ nên nền nhiệt ít biến động, rét buốt cả ngày lẫn đêm. Buổi sáng hơn 10 độ C nhưng mưa kéo dài cả ngày và chiều có thể xuống 8° - 9°C. Ngày mai duy trì nhiệt độ rét sâu nên con đi học tôi rất lo lắng".

Một phụ huynh ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bày tỏ: "Từ tối hôm qua mẹ con đã chuẩn bị quần áo sẵn sàng cho ngày mai. Do trời rất lạnh nên tôi chỉ mong muốn nhà trường có thể xem xét lùi giờ học sáng của học sinh tiểu học xuống muộn hơn 1 tiếng những ngày dưới 10 độ C. Thực sự các con đi xe bus ấm nhưng vẫn phải đi từ 6h sáng trong những ngày mưa lạnh nên rất vất vả và thương".

Trong khi đó, chị Hoàng Thị Thủy, phụ huynh có con học lớp 1, Trường Tiểu học Yên Xá, huyện Thanh Trì, Hà Nội cho hay: "Dù thời tiết mưa lạnh dự báo dưới 10 độ C nhưng tôi không cho con nghỉ học. Cận Tết gia đình nào cũng bận rộn công việc ngày cuối năm để kịp nghỉ lễ. Nếu con nghỉ học sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của bố mẹ. Mặt khác, con nghỉ học ở nhà chỉ toàn xem tivi và không có ai trông".

Các trường vẫn tổ chức cho học sinh đi học, dặn dò phụ huynh giữ ấm cho con

Trước tình hình thời tiết rét sâu đợt này khiến phụ huynh lo lắng, thầy Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng trường Marie Curie đã kịp thời gửi thông báo đến phụ huynh. Theo đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần tới (22-25/1), Hà Nội có đợt rét đậm, rét hại. Quy định của Sở GDĐT Hà Nội dưới 10 độ C thì học sinh Tiểu học được nghỉ, dưới 7 độ C, học sinh THCS được nghỉ. Tuy vậy, phần lớn các con đến trường bằng ô tô, các cơ sở của Hệ thống giáo dục Marie Curie đảm bảo điều kiện sinh hoạt ấm áp cho học sinh nên nhà trường vẫn mở cửa đón các con trong những ngày gió rét. Phụ huynh muốn gửi con đến trường có thể yên tâm.

Không chỉ có trường Marie Curie mà hầu hết các trường ở Hà Nội vẫn cho học sinh đi học bình thường và nhắc nhở phụ huynh giữ ấm cho con khi đi học cũng như lúc đón về.

Dự báo vài ngày tới, miền Bắc chìm trong mưa và rét đậm, rét hại, Sở GDĐT Hà Nội đã chỉ đạo trưởng phòng GDĐT của 30 quận, huyện và hiệu trưởng các nhà trường chủ động phương án đảm sức khỏe cho học sinh.

Sở GDĐT Hà Nội đề nghị trưởng phòng GDĐT, hiệu trưởng các nhà trường duy trì việc theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội trong những ngày trời rét đậm, rét hại được phát tại bản tin dự báo thời tiết trong chương trình "Chào buổi sáng" trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và chương trình "Hà Nội buổi sáng" trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào 6 giờ sáng hằng ngày.

Căn cứ vào thông tin này, hiệu trưởng các trường chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học. Theo đó, học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C; học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.

Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết của từng địa phương, các nhà trường có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, nhà trường cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.