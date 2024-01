Dự báo rét đậm rét hại dưới 10 độ, ngày mai học sinh miền Bắc có được nghỉ học không?

Miền Bắc rét đậm rét hại, ngày mai học sinh có được nghỉ học không?

Trước câu hỏi của phụ huynh về việc ngày mai học sinh miền Bắc, đặc biệt là ở Hà Nội có được nghỉ học không, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin về thời tiết các ngày sắp tới.

Theo TS Lâm: "Ngày 22/1 không khí lạnh sẽ tăng cường và tràn xuống rất mạnh các tỉnh miền Bắc nước ta. Vì vậy, toàn khu vực Bắc Bộ sẽ bị ảnh hưởng của không khí lạnh, sau đó sẽ mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và kéo dài tới tận tỉnh Quảng Ngãi.

Dự báo đợt không khí lạnh này kéo dài tương đối lâu, khoảng hết cả tuần sau. Thời điểm rét nhất là khoảng ngày 22 - 23/1 khi có đợt không khí lạnh bổ sung, trong giai đoạn này nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng có thể xuống dưới 10 độ C, trung du xuống dưới 7 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C.

Nhiệt độ ở Hà Nội trong những ngày tới thấp dưới 10 độ C. Ảnh: Tào Nga

Đối với các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, ngoài rét còn kèm theo mưa vừa có nơi mưa to, tuy nhiên mức nhiệt thì không thấp như các tỉnh Bắc Bộ".

Tại Hà Nội, đêm 20 và sáng 21/1, không khí lạnh kèm gió mạnh đã tràn về gây mưa rét trên diện rộng, thời tiết xấu. Nhiệt độ Hà Nội chỉ còn 15 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, bắt đầu từ ngày 22/1, cơ quan khí tượng sẽ phát hành bản tin nhiệt độ lúc 6 giờ sáng để các địa phương và các trường học có phương án linh hoạt trong kế hoạch dạy học, đảm bảo sức khỏe học sinh.

Trường học tăng cường phòng tránh rét cho học sinh

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, cô Vũ Thị Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết: "Nhà trường theo bản tin dự báo thời tiết 6 giờ sáng để quyết định cho học sinh nghỉ học hay không. Theo quy định, nhiệt độ cao nhất dưới 10 độ C thì học sinh sẽ được nghỉ học".

Để phòng tránh rét cho học sinh ở trường, cô Yến cho hay, dù thời tiết ngoài trời lạnh nhưng ở trong lớp rất ấm. "Mỗi lớp đều có cửa kính, rèn che và điều hòa 2 chiều để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm sẽ dặn dò học sinh hạn chế ra ngoài giờ ra chơi và cũng trao đổi với phụ huynh cho con mặc ấm đi đến trường sáng sớm và đón về nhà chiều tối.

Việc đi học hay nghỉ học sẽ tùy thuộc vào sức khỏe của từng học sinh. Nếu sức khỏe của con không đảm bảo thì phụ huynh nên cho con nghỉ học ở nhà. Nếu sức khỏe của con đảm bảo thì phụ huynh nên cho đi học để không bị ảnh hưởng học tập, sinh hoạt của con cũng như đến công việc của bố mẹ", cô Yến chia sẻ.



Theo quy định của ngành giáo dục, nếu nền nhiệt xuống dưới 10 độ C thì các trường phải cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học tránh rét.

Mới đây, Sở GDĐT Hà Nội đã thông báo tới các Phòng GDĐT, các đơn vị, trường học trực thuộc về việc, học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C.

Các trường học căn cứ thông tin dự báo thời tiết vào 6 giờ sáng hằng ngày để chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học. Nếu nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, học sinh mầm non, tiểu học sẽ nghỉ học; nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C, học sinh THCS nghỉ học.

Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết của từng địa phương, các nhà trường có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, nhà trường cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.

Ngoài ra, Sở GDĐT Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị, nhà trường kiểm tra và sửa chữa kịp thời cửa các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn... bảo đảm tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.