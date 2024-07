Dự đoán điểm chuẩn khối Tự nhiên các trường đại học năm 2024: Biến động ra sao?

Dự đoán điểm chuẩn khối Tự nhiên các trường đại học năm 2024

Theo kế hoạch, ngày 17/7 sắp tới, Bộ GDĐT sẽ chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ kết quả này sẽ là căn cứ để các trường đại học sử dụng để xét tuyển. Dự đoán điểm chuẩn khối Tự nhiên các trường đại học năm 2024 sẽ thế nào?

Cũng theo công bố từ Bộ GDĐT, năm nay cả nước có 1.071.395 thí sinh đăng ký dự thi. Tuy nhiên, xu hướng các thí sinh lựa chọn khối Tự nhiên ngày càng giảm. Cụ thể năm nay chỉ có 37% thí sinh đăng ký thi bài thi Khoa học Tự nhiên (bao gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học), trong khi đó có tới 63% thí sinh chọn bài thi Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân). So với năm trước, số thí sinh chọn bài thi Khoa học Tự nhiên giảm 7,7%.

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT mong ngóng điểm chuẩn khối Tự nhiên các trường đại học năm 2024. Ảnh: Tào Nga

Dự đoán điểm chuẩn khối Tự nhiên các trường đại học năm 2024 khi chỉ có 37% thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, Thạc sĩ Ngô Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Đại học Quốc tế Hồng Bàng, cho biết: "Từ nhận định của các thí sinh và thầy cô giáo về đề thi tốt nghiệp THPT 2024, điểm các bài thi sẽ tăng nhẹ, tuy nhiên hạn chế "mưa" điểm 10 vì các bài thi có độ phân hóa cao ở những câu cuối. Đề thi môn Toán thí sinh có học lực khá có thể nắm chắc 6-7 điểm tuy nhiên điểm 8-9 ít, đặc biệt là điểm 10 sẽ giảm hơn so với năm 2023.

Đối với bài thi Khoa học Xã hội, các thí sinh sẽ không khó để đạt từ 7-7,5 điểm đối với những thí sinh có học lực khá. Những thí sinh học lực giỏi có nhiều khả năng đạt từ 9-10 điểm do môn Văn năm nay nhìn chung dễ thở hơn. Như vậy, dự đoán điểm chuẩn khối Tự nhiên và Xã hội vào các trường đại học năm 2024 có thể tăng nhẹ từ 0,25 đến 0,75 điểm, tuy nhiên thí sinh chờ đến ngày 20/7 khi trường công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành thuộc lĩnh vực Khoa học sức khỏe và điểm sàn các khối ngành còn lại. Ngoài ra thí sinh có thể sử dụng phương thức xét học bạ kết hợp với điều kiện học lực lớp 12 để xét tuyển sớm để chắc suất học với mức điểm các ngành Y khoa, Răng hàm mặt, Y học cổ truyền, Dược 24 điểm. Các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét Nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng với mức điểm 19,5 điểm và các ngành còn lại 18 điểm".

Theo thầy Nguyễn Duy Khánh, nguyên giáo viên Sinh học tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, hiện là giáo viên tại Hà Nội: Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, có thể thấy đề thi ở môn Sinh học có sự phân hóa hơn so với so với đề thi năm 2023. Về cấu trúc thì đề thi năm 2024 vẫn giữ nguyên như mấy năm gần đây, và vẫn có công thức là 30 + 10. Học sinh ôn tập cơ bản kiến thức trong sách giáo khoa và theo đề cương ôn tập của giáo viên trên lớp là có thể đạt 6-7 điểm. Với 10 câu còn lại trong 4 trang giấy thì có độ khó lớn hơn năm ngoái. Những dạng câu hỏi quen thuộc ở phần Di truyền nay được thiết kế lại nên nhìn "vừa lạ, vừa quen" cũng đòi hỏi thí sinh phải có năng lực suy luận và biết tư duy được hướng giải quyết nếu không sẽ mất rất nhiều thời gian xử lí mà không giải quyết được. Những câu hỏi ở phần Tiến hóa và Sinh thái học đã được nâng độ khó lên nhưng lại rất hợp lí so với trước đây.

Dự đoán phổ điểm môn Sinh năm nay từ 8,5 trở lên sẽ giảm hơn so với năm ngoái. Số điểm 9+ và điểm tuyệt đối 10 sẽ giảm nhiều, điểm 6-7 trở xuống thì vẫn tương đương. Với tương quan đề thi môn Toán năm nay khá khó, đề thi môn Hoá học tương đương so với năm 2023 thì mặt bằng chung điểm khối B00 và D08 sẽ giảm. Khả năng cao là điểm chuẩn vào các trường Y Dược tốp đầu sẽ giảm từ 0,5 đến 1,5 điểm (tùy từng ngành), các trường khác bằng hoặc tăng nhẹ, phụ thuộc thêm vào chỉ tiêu của từng trường.

Lịch công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2024

Theo kế hoạch của Bộ GDĐT, lịch công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024 là 8h ngày 17/7. Ngay sau đó, thí sinh có nguyện vọng sẽ sử dụng điểm thi để xét tuyển vào đại học.

Từ 18/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trong thời gian quy định (không giới hạn số lần và số nguyện vọng) trên cổng thông tin của Bộ GDĐT trong thời gian quy định.

Chậm nhất ngày 21/7, Bộ GDĐT công bố điểm sàn khối ngành sức khỏe và sư phạm.

Từ 31/7 đến 17h ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển trực tuyến theo số nguyện vọng đã đăng ký.

Từ 13/8 đến 17h ngày 17/8, Bộ GDĐT xử lý nguyện vọng trên hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Trước 17h ngày 19/8, các cơ sở đào tạo công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1.

Trước 17h ngày 27/8, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.

Từ ngày 28/8, các cơ sở đào tạo thông báo tuyển sinh đợt bổ sung.

Từ tháng 9-12/2024, các cơ sở đào tạo xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.