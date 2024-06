Hải Phòng: Dự kiến chậm nhất ngày 5/7/2024 công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập

Phụ huynh dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hải Phòng năm 2024 thế nào?



Sau kỳ thi vào lớp 10, cả học sinh và phụ huynh đều mong điểm thi, điểm chuẩn công bố vào trường mà các học sinh chọn thi.

Chị Tống Minh Thư trú tại huyện An Dương, TP.Hải Phòng có con trai năm nay thi vào lớp 10 chia sẻ, con chị chọn và đăng ký thi vào Trường THPT An Dương, huyện An Dương, TP.Hải Phòng. Con có lực học tốt. Tuy nhiên, cháu chọn trường gần nhà thi nhằm tiện lợi cho việc đi lại, sinh hoạt và học tập khi đủ điều kiện đỗ vào trường cháu chọn thi.

Kỳ thi vào 10 đã kết thúc nhưng cả nhà rất ngóng điểm bài thi của con. Không chỉ mỗi gia đình chị mà gia đình bạn bè, hàng xóm, người thân chị có con, cháu thi vào lớp 10 dịp này đều có chung nỗi mong ngóng này.

Học sinh ở Hải Phòng so bài thi tại kỳ thi vào 10. Ảnh: PV.

Chị Thư cho biết thêm, ngay sau các bài thi con chị đều chia sẻ rằng đề thi của các môn thi năm nay dễ hiểu, con làm được bài thi và con hài lòng về bài thi của mình.

Trước khi diễn ra kỳ thi, mẹ con chị Thư cùng nhau tìm hiểu và xem điểm chuẩn tại trường đăng ký thi vào lớp 10 của 3 năm gần nhất.

"Căn cứ vào kết quả của các năm gần nhất thì mức điểm chuẩn tùy theo từng năm. Có năm cao điểm chuẩn ở mức 32 điểm, có năm thấp hơn chút thì điểm chuẩn cho nguyện vọng 1 là 30 điểm. Điểm chuẩn đầu vào tại trường sẽ tùy theo khả năng làm bài thi của học sinh năm đó và sẽ có mức điểm cao, thấp tương ứng với chất lượng bài thi của học sinh. Đề dễ, học sinh làm được bài tốt thì điểm chuẩn cũng sẽ cao và ngược lại", chị Thư chia sẻ khi được hỏi về dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hải Phòng năm 2024.



Các học sinh tự tạo động lực cho nhau tại kỳ thi vào 10. Ảnh: PV.

Cùng trong tâm thế như mẹ con chị Thư, chị Trần Thị Hoa, trú tại quận Kiến An, TP.Hải Phòng cho biết, con chị học tại Trường THCS Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng. Vừa qua con đăng ký thi vào trường THPT Phan Đăng Lưu trên địa bàn quận. Ngay sau kết thúc các môn thi, con gái chị Hoa trao đổi thông tin với giáo viên chủ nhiệm về bài thi và đáp án môn thi. Qua khớp thông tin đáp án với cô giáo, con chị tự chấm điểm cho mình và con dự tính điểm số con được ở các môn thi là 40 điểm. Theo đó, điểm sàn trước đó tại trường con chị Hoa đăng kí dự thi lấy 30,5 điểm.

Theo tìm hiểu của chị Hoa, lượng học sinh tham dự thi tuyển vào trường con chị đăng ký tỷ lệ chọi rất ít. Hồ sơ đăng ký so với chỉ tiêu đầu vào chênh nhau 13 hồ sơ nên cơ hội cho các con là lớn.

Chị Hoa chia sẻ thêm, con chị rất khát khao vào Trường THPT Kiến An, một ngôi trường có tên tuổi trên địa bàn quận. Tuy nhiên, con không đủ tự tin nên con đưa ra lựa chọn an toàn. Sau khi thi xong, thấy bài thi dễ hiểu, dễ làm thì con có cảm giác tiếc.

Phụ huynh động viên tinh thần học sinh trong buổi thi vào 10 tại Hải Phòng. Ảnh: PV.

Dự kiến ngày 17/6 công bố kết quả thi lớp 10



Theo cô giáo Nguyễn Thị Xuân, Trường THCS Trần Phú, quận Kiến An, TP.Hải Phòng: "Thực tế đề thi năm nay có hướng mở nhiều hơn, đòi hỏi các em phải có tư duy, vốn sống. Năm nay, đề thi khá dễ chịu nên học sinh rất phấn khởi và hoàn thành tốt bài thi. Điểm thi là do năng lực các em thể hiện ở bài thi. Và điểm sàn dựa vào khả năng làm bài thi chung của các học sinh. Vì vậy, khi đề dễ thì thường điểm đầu chuẩn sẽ cao, đề khó cũng dựa trên điểm số bài thi để lấy căn cứ làm điểm chuẩn đầu vào".

Không dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hải Phòng năm 2024 nhưng cô Xuân đã động viên: "Các em hãy vui vẻ, thoải mái đón nhận kết quả từ sự lựa chọn thay vì nuối tiếc là mình đã không chọn trường này, trường kia".



Theo dự kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng, thời gian từ ngày 9/6 - 16/6 sẽ chấm thi. Ngày 17/6/2024, công bố kết quả chấm thi.

Như vậy, thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 Hải Phòng năm học 2024-2025 là vào ngày 17/6/2024. Sau đó chậm nhất là ngày 5/7/2024, Sở GDĐT sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập. Điểm chuẩn xét tuyển lần 2 vào lớp 10 các trường THPT công lập (nếu có), Sở sẽ công bố vào ngày 12/7/2024.