Chính phủ Thái Lan đang phải "đau đầu" để chống lại những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc rằng, một quán bar nổi tiếng ở Bangkok đang được sử dụng như một địa điểm nhằm bắt cóc và bán dâm du khách Trung Quốc. Tin đồn bắt đầu vào đầu tháng 3 khi một blogger Trung Quốc tuyên bố rằng các băng nhóm tội phạm ở Thái Lan đã chuyển đến từ Myanmar và Campuchia để hợp tác với các lực lượng phương Tây chống Trung Quốc và nhắm vào người Trung Quốc. Blogger này cho rằng quán bar 76 Garage ở Bangkok, một điểm đến nổi tiếng của khách du lịch Trung Quốc được biết đến với việc sử dụng những người mẫu nam với cơ thể hấp dẫn để phục vụ và mua vui cho khách hàng, là trung tâm của kế hoạch này.

Tin đồn thất thiệt khiến du khách Trung Quốc "tránh xa" Thái Lan

Tin đồn thất thiệt ảnh hưởng tới du lịch Thái Lan. (Ảnh: IT).

Theo tin đồn, các băng đảng đã sử dụng những người đàn ông Thái hấp dẫn này để dụ phụ nữ Trung Quốc làm gái mại dâm. Những người phụ nữ này sau đó được sử dụng để dụ đàn ông Trung Quốc vào đất nước nơi họ bị bắt cóc và sát hại để mua bán nội tạng. Mặc dù thiếu bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho giả thuyết này, nhưng ngày càng có nhiều blogger khuếch đại tin đồn trong vài tuần qua và nhiều người trong số họ đã tự "bịa" thêm những tình tiết hoặc tin đồn mới.

Điều này đã gây ra một số lo ngại đối với du khách Trung Quốc, những người trước đây là nguồn thu lớn nhất cho ngành du lịch của Thái Lan trước đại dịch. Năm 2019, Thái Lan là điểm đến du lịch nước ngoài phổ biến nhất của Trung Quốc, với 11 triệu du khách Trung Quốc đến thăm đất nước này. Thái Lan cũng đang trông đợi vào sự quay trở lại của khách du lịch Trung Quốc để giúp thúc đẩy ngành du lịch đang gặp khó khăn sau khi Trung Quốc hủy bỏ các chính sách nghiêm ngặt "không Covid-19" vào cuối năm 2022.

Tuy nhiên, những tin đồn đã dẫn đến sự gia tăng sự lo ngại về an toàn, được đăng tải trên mạng xã hội từ những du khách Trung Quốc muốn đi du lịch theo nhóm tại Thái Lan. Chẳng hạn, một du khách đến từ Thành Đô, ban đầu dự định đi du lịch một mình đến Thái Lan, đã đăng trên nền tảng xã hội Xiaohongshu rằng anh đang tìm kiếm bạn đồng hành vì lo ngại cho an toàn của mình. Đáp lại, anh nhận được tin nhắn riêng từ gần 400 người, cũng quan tâm đến việc đi du lịch Thái Lan cùng nhau sau khi đọc tin đồn kể trên.

Thái Lan là điểm đến ưa thích của du khách Trung Quốc trước đại dịch. (Ảnh: IT).

Chính phủ Thái Lan đã thực hiện các bước để trấn an khách du lịch Trung Quốc rằng Thái Lan là một nơi an toàn để đến thăm. Vào ngày 21/3, người phát ngôn Chính phủ Anucha Burapachaisiri đã đề cập tới vấn đề này trong một cuộc họp báo, gọi thông tin lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc là "tin giả". Ông cũng cho biết, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Thể thao và Du lịch làm rõ sự việc với báo chí. Hai ngày sau, Đại sứ quán Thái Lan tại Trung Quốc đã đưa ra một thông báo trên nền tảng blog Weibo của Trung Quốc, trấn an khách du lịch Trung Quốc rằng Thái Lan là một nơi an toàn để đến thăm.

Bất chấp những phủ nhận chính thức này, tin đồn vẫn tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội, gây lo ngại cho một số du khách Trung Quốc. Thời báo Hoàn cầu, một trang truyền thông nhà nước của Trung Quốc, đã đăng một bài xã luận chỉ trích những người lan truyền tin đồn về Thái Lan vì đã "bịa" ra những tin đồn thất thiệt nhằm tìm kiếm tương tác. Bài xã luận kêu gọi cư dân mạng Trung Quốc cực lực phản đối những hành động như vậy.