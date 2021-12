Du lịch Giáng sinh: Những điều cần biết để "đối phó" với biến thể Omicron

Du lịch Giáng sinh nhiều du khách dở khóc, dở cười vì biến thể Omicron

Taylor Allen, 22 tuổi, một cư dân người Mỹ yêu thích du lịch, nhưng bên cạnh đó, cô cũng lo ngại cho an toàn của mình trong khi du ngoạn mùa Giáng sinh năm nay. Cuối tuần trước, ít nhất bảy người mà Taylor quen biết đã đăng trên Instagram rằng họ đã xét nghiệm dương tính với coronavirus.

Taylor may mắn đã không gặp bất kỳ người nào trong số họ. Nhưng sau khi bị đau đầu dữ dội và chảy nước mũi vào cuối tuần trước, cô đã hủy chuyến bay sáng thứ Bảy đến Jacksonville, Fla, nơi cô ấy dự định gặp bố mẹ và ông bà của mình.



Một địa điểm test Covid-19 ở Quảng trường Thời đại trước lễ Noel. Dường như du lịch Giáng sinh năm nay còn chật vật hơn năm 2020. (Ảnh: NYC).

Hai bài test nhanh tại nhà đều cho kết quả âm tính. Nhưng Allen, chưa được tiêm mũi vác xin thứ 3, muốn có thêm sự đảm bảo về sức khỏe trước khi cô suy nghĩ về chuyến đi của mình.

Ngay cả khi số lượng ca nhiễm Covid-19 đang tăng vọt ở một số vùng tại Mỹ, phần lớn là do biến thể Omicron, cơn sốt du lịch Giáng sinh không vì thế mà hạ nhiệt. Vào thứ sáu tuần trước, sân bay Quốc tế Los Angeles cho biết họ tiếp đón lượng khách đông nhất kể từ đầu năm 2020. 2,1 triệu người đã tới các sân bay ở Hoa Kỳ trong ngày chủ nhật, gần gấp đôi so với thời điểm này năm ngoái.

Đối với những người quyết tâm thực hiện kế hoạch du lịch của mình, việc tìm ra các giải pháp an toàn chưa bao giờ khó khăn hơn thế. Một phần của vấn đề là việc test nhanh Covid-19 gặp khó khăn, đặc biệt là ở các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề như New York. Một thách thức quan trọng khác là nhiều người dự định rằng họ sẽ an toàn khi về nhà cùng với gia đình đã tiêm vaccine đầy đủ. Tuy nhiên giờ đây việc chủng không có gì đảm bảo rằng họ sẽ không lây nhiễm cho nhau trước biến thể mới. Vậy du khách có thể làm gì để thực hiện chuyến đi của mình?

Du lịch Giáng sinh: Tiêm mũi vaccine tăng cường thứ 3

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, chỉ có 1 trên 6 người Mỹ được tiêm thuốc tăng cường. Những người đã được tiêm phòng đầy đủ mà chưa tiêm nhắc lại có ít nhất gấp đôi khả năng mắc bệnh so với những người đã được tiêm nhắc lại.

Jeffrey Kahn, Giám đốc Viện Đạo đức Sinh học Johns Hopkins Berman, cho biết nếu bạn có kế hoạch đi du lịch Giáng sinh hay du lịch Tết dương lịch trong thời gian tới, thì một trong những cách tốt nhất để đảm bảo an toàn là tiêm vaccine mũi thứ 3.

Theo Tiến sĩ Wafaa El-Sadr, giáo sư dịch tễ học và y học tại Trường Y tế Công cộng Mailman thuộc Đại học Columbia, phản ứng miễn dịch tối ưu xảy ra khoảng hai tuần sau khi tiêm mũi tăng cường. Nhưng một số chuyên gia khác cho rằng, hệ thống miễn dịch sẽ có ảnh hưởng tốt trong một vài ngày, vì vậy cho dù ngay hôm nay bạn tiêm mũi thứ 3, thì vẫn có tác dụng cho những ngày du lịch sắp tới.

Phòng ngừa tình huống xấu nhất

Hills, đồng sáng lập Rogue Bioethics, một công ty tư vấn ở Boston, khuyên bạn nên suy nghĩ về sự "dằn vặt" khi bạn có thể lây nhiễm cho một số người có bệnh nền.

Bạn không nhất thiết phải hủy bỏ kế hoạch như đi du lịch Giáng sinh hay các kế hoạch khác, nhưng bạn có thể đeo N95 thay vì khẩu trang tự chế trên máy bay. Hoặc thực hiện các bài test nhanh mặc dù việc này khá phức tạp. Nếu bạn chỉ ở trong nhà, không gặp nhiều người trong những ngày trước chuyến đi, bạn cũng có thể đặt một căn nhà hoặc phòng trọ riêng biệt, thay vì ở với gia đình hoặc bạn bè.

Leonard J. Marcus, đồng giám đốc Sáng kiến Quốc gia tại Đại học Harvard nói rằng, mặc dù ông không biết về bất kỳ dữ liệu nào cho thấy trẻ em có khả năng bị nhiễm bệnh trên máy bay, nhưng ông khuyên các bậc cha mẹ không nên bay cùng trẻ em chưa được tiêm phòng. Ít nhất là cho đến khi các nhà khoa học biết nhiều hơn về Omicron.

"Nếu đó là cháu của tôi, tôi sẽ hoãn chuyến đi lại. Nói chung, nếu ai đó đeo khẩu trang trên máy bay, nguy cơ bị nhiễm bệnh sẽ thấp vì hệ thống thông gió rất tốt", ông nói.

Test Covid-19 càng gần thời điểm di chuyển du lịch Giáng sinh hay du lịch Tết dương lịch càng tốt

Việc test Covid-19 tại nhiều nơi tại Mỹ đang là một thách thức cho hệ thống y tế nước này. Nhiều hiệu thuốc và nhà bán lẻ trực tuyến đã bán hết kit thử Covid-19 tại nhà. Nhà Trắng đang có kế hoạch cung cấp 500 triệu kit thử miễn phí tại nhà, nhưng ít nhất phải tới tháng 1 này mới thành hiện thực. Đối với những người muốn mua kit thử, hãy sử dụng nó càng gần ngày khởi hành của bạn càng tốt.

Vì biến thể Omicron nên mùa du lịch Giáng sinh năm nay được các chuyên gia khuyên bạn nên kiểm tra càng gần ngày khởi hành càng tốt. (Ảnh: NYC).

Tiến sĩ Lin H. Chen, giáo sư tại Trường Y Harvard và là giám đốc Trung tâm Y tế Du lịch Bệnh viện Mount Auburn ở Cambridge, cho biết: "Càng đến gần thời điểm di chuyển, kit thử sẽ càng chính xác và tốt hơn.

Tiến sĩ Chen khuyến nghị nếu mọi người cùng ở với nhau trong một thời gian dài, thì nên kiểm tra định kỳ trong suốt thời gian họ ở lại. Các chuyên gia khác lưu ý rằng điều này đặc biệt quan trọng nếu ai đó không được tiêm chủng hoặc tăng cường, hoặc đã tiếp xúc với người đã có kết quả xét nghiệm dương tính.

Omicron ảnh hưởng tới du lịch Giáng sinh

Bà Hills, nhà đạo đức sinh học, cho biết có thể hiểu được nhiều người bối rối khi phải đưa ra các quyết định về sức khỏe cộng đồng.

"Chúng tôi nên được hướng dẫn nhiều hơn", bà lưu ý rằng nhiều cơ quan liên bang và tiểu bang nên đưa ra những lời khuyên cho dân chúng.

Tại địa điểm thử nghiệm ở Brooklyn, một số du khách cũng có cùng quan điểm và than thở rằng các cơ quan y tế công cộng đã không giúp cho chuyến du lịch Giáng sinh của họ dễ dàng hơn.

Họ cảm thấy gánh nặng là phải có trách nhiệm với xã hội và an toàn về mặt dịch tễ học, sau đó thuyết phục gia đình và bạn bè của họ thực hiện những hành động đó. Một phụ nữ từ chối sử dụng tên của mình vì không muốn gia đình xác định danh tính, cho biết cô không còn cảm thấy thoải mái khi về nhà cùng những đứa con 2 và 3 tuổi sau khi biết tin các thành viên trong gia đình cô sẽ lên đường ngay cả khi họ thử nghiệm dương tính. Thay vì đấu tranh với họ về điều gì là phù cô ấy sẽ ở nhà vào Giáng sinh này.