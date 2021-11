Nổi tiếng hải sản siêu rẻ, siêu ngon tại Hàm Ninh - Phú Quốc

Phú Quốc được mệnh danh là một trong những điểm đến khá thu hút khách du lịch. Được thiên nhiên ưu đãi với biển xanh cát trắng nắng vàng, không khí trong lành thoáng mát tự nhiên, nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, Tour du lịch Phú Quốc là điểm đến hấp dẫn với khách du lịch.

Phú Quốc không những có những bãi biển đẹp mà hải sản nơi đây cũng khiến khách du lịch không thể quên. Đặc biệt ghẹ Hàm Ninh với những thớ thịt chắc, thơm ngon đậm đà như lôi cuốn du khách không muốn rời Phú Quốc.

Du lịch mùa dịch đi đâu: Làng chài Hàm Ninh – Phú Quốc

Làng Chài Hàm Ninh nằm ở đâu?

Làng chài Hàm Ninh là một ngôi làng nằm nép mình dưới chân núi Hàm Ninh. Hàm Ninh là ngôi làng cổ, hoang sơ với những mái nhà tranh, vách tre giản dị. Người dân trong làng sống bằng nghề bắt ngọc trai, hải sâm và giăng lưới. Hàm Ninh ngày nay còn được biết đến với cầu cảng Bãi Vòng, những bãi biển xinh đẹp và nhiều thứ hải sản độc đáo.

Làng chài Hàm Ninh nằm trên bờ biển phía Ðông đảo , thuộc địa bàn xã Hàm Ninh. Sau lưng là núi rừng, trước mặt là biển cả mênh mông. Biển Hàm Ninh ra xa vài trăm thước mà vẫn còn cạn. Khi nước ròng, bãi cát mênh mông chạy tít ra xa. Lúc nước lên, tràn ngập bãi, vào tận mé rừng. Ðứng trên bãi Hàm Ninh, nhìn ra xa có thể thấy quần đảo Hải Tặc. Chệch về Ðông Nam, hòn Nghệ mờ mờ trên làn nước biếc. Phía Nam là mũi Ông Ðội – mũi đất cuối cùng của đảo

Du lịch mùa dịch đi đâu tại làng Chài Hàm Ninh. Ảnh: Phú Quốc xanh.

Từ thị trấn Dương Đông , chỉ cần di chuyển khoảng 10km là quý khách đã có thể đến được với ngôi làng đáng yêu này rồi. Còn nếu từ sân bay hay cảng tàu cao tốc quý khách chỉ mất chưa đầy 5 phút với cung đường vô cùng thuận tiện.

Du khách đến đây không chỉ được ngắm cảnh biển trời yên bình mà còn có thể thưởng thức những món hải sản hấp dẫn. Hải Sản ở đây nổi tiếng tươi ngon và siêu rẻ. Đặc biệt món Ghẹ Hàm Ninh được nhiều du khách gần xa khen gợi. Bạn cũng sẽ tìm thấy món còi biên mai ngon nức tiếng , say lòng bao tín đồ ẩm thực.

Du lịch mùa dịch đi đâu và làng chài Hàm Ninh có từ bao giờ?

Không ai biết ngôi làng này có tự bao giờ. Chỉ biết rằng, khi đảo Phú Quốc còn hoang vắng, một số cư dân từ xa đến đây khai thác hải sản. Rồi lập làng sinh sống, đánh bắt hải sản và buôn bán. Khi cửa biển Dương Ðông vang tiếng sóng thì Hàm Ninh là bến đậu ghe yên tĩnh và an toàn. Các ghe buồm, ghe bầu từ đất liền đến cập bến ở đây để lên hàng hoá rồi chở hải sản đi.

Du lịch mùa dịch đi đâu tại Cảng tàu tại Hàm Ninh. Ảnh: Phú Quốc xanh.

Du lịch mùa dịch đi đâu và truyền thuyết về ông Đạo Đụn

Dãy núi Hàm Ninh đến tận bây giờ vẫn còn được lưu giữ câu chuyện truyền thuyết về ông Đạo Đụn. Truyền thuyết kể lại rằng, ngày xưa có 1 ông lão hiền từ, râu tóc bạc phơ như 1 ông tiên nhân hậu. Ông lão sống trong 1 cái hang đá trên đỉnh ngọn núi Hàm Ninh. Hàng ngày ông đi làm rẫy trồng chuối và tu hành, ngay cả người trong vùng cũng rất là hiếm khi gặp ông xuống núi. Chuối ông trồng ông không bán mà đem xuống núi rồi treo ngay giữa ngã ba đường để khách qua đường ăn cho đỡ đói.

Người dân đổi thực phẩm gì ông cũng nhận không quan trọng nhiều ít. Dân chúng ở đây cũng chẳng biết tên ông là gì. Họ gọi ông là ông Đạo Đụn. Rồi thời gian qua, người dân chả còn thấy ông Đạo Đụn xuống núi nữa. Thực phẩm đổi cho ông vẫn còn treo đó. Họ liền theo con đường mòn đến hang đá, họ thấy ông đã chết từ lâu mất rồi. Bộ xương trắng tinh của ông được xếp lại rất ngay ngắn. Người dân cho rằng ông đã biến thành Tiên.

Đời sống người dân làng chài Hàm Ninh

Người dân ở đây vẫn sinh sống bằng nghề biển, đánh bắt hải sản, lặn bắt ngọc trai, hải sâm. Đặc biệt ở đây quanh năm không thiếu hải sản tươi ngon, đặc biệt là ghẹ. Không biết tại sao nhưng ghẹ Hàm Ninh lại ngon hơn những nơi khác. Thịt ghẹ Hàm Ninh chắc hơn, thơm hơn, béo hơn. Đến tận ngày nay , làng chài Hàm Ninh vẫn là nơi cung cấp hải sản và Ghẹ cho thị trấn Dương Đông nói chung và du khách đến Phú Quốc nói riêng. Vậy là bạn đang đến đúng vựa hải sản giá gốc ở Phú Quốc rồi đó.

Du lịch mùa dịch đi đâu để thưởng thức thịt ghẹ Hàm Ninh nổi tiếng tươi ngon. Ảnh: Phú Quốc xanh.

Du lịch mùa dịch đi đâu và thưởng thức đặc sản nổi tiếng ghẹ Hàm Ninh

Đến Phú Quốc thưởng thức Ghẹ Hàm Ninh. Ảnh: CTT Phú Quốc.

Không giống như ghẹ xanh ở Hạ Long, ghẹ Hàm Ninh khá nhỏ nhưng thịt chắc, ăn rất thơm, vị ngọt đậm đà tươi ngon không nơi nào có được. Ghẹ Hàm Ninh hương vị hấp dẫn không thua kém gì cua biển Cà Mau, cua Huỳnh Đế của Nha Trang hay bất kỳ đặc sản Hạ Long.



Ghẹ là đặc sản vùng này, gần như lúc nào cũng có. Những con ghẹ vừa bắt lên đem luộc, màu đỏ tươi, thịt chắc nịch, chấm muối tiêu chanh thật tuyệt vời. Ăn ghẹ ngon nhất là tại xã Hàm Ninh cách thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc 20km.

Ghẹ Hàm Ninh giá từ 100k-150k/kg tùy nhỏ to nhưng ghẹ to ở Phú Quốc cũng chỉ bằng ghẹ mới đẻ ở miền Trung. Ghẹ to quá ăn ko ngon, ghẹ bé quá thì không có thịt, ghẹ ăn khoảng 6-7 con một ký, thích ăn gạch thì lựa ghẹ cái, thịt nhiều thì ăn con đực, ghẹ chắc là ghẹ ngon. Ðến đây mà chưa thưởng thức ghẹ luộc thì coi như chưa trọn vẹn.

Ghẹ muối tiêu chanh. Ảnh: CTT Phú Quốc.

Ghẹ Hàm Ninh có rất nhiều cách chế biến nhưng ngon nhất vẫn là luộc chấm muối tiêu chanh để giữ nguyên hương vị gốc của ghẹ. Ghẹ vừa đánh bắt về, còn tươi sống, chọn những con nhỏ vừa, (không nên chọn con quá lớn sẽ không ngon), vào mùa thì có thể mua được ghẹ gạch, đem rửa sạch, bỏ vào nồi luộc chín tới vớt ra ăn ngay, không nên luộc ghẹ quá lâu sẽ mất đi vị ngọt của ghẹ.

Cũng giống như nhum nướng Phú Quốc, ghẹ Hàm Ninh cũng ngon nhất khi chấm với muối chanh tiêu với tiêu Phú Quốc cay nồng, xé miếng thịt ghẹ trắng muốt chấm miếng muối tiêu đưa lên nhai kĩ mới thấy cái ngọt, thơm lừng hương vị của biển…Ngoài ra ghẹ gạch Hàm Ninh cũng rất ngọt và béo ngậy, vô cùng hấp dẫn.

Lựa chọn đến Phú Quốc và thưởng thức ghẹ Hàm Ninh sẽ giúp du khách giải đáp thắc mắc du lịch mùa dịch đi đâu của mình. Những trải nghiệm tại làng chài Phú Quốc cùng những món ăn ngon sẽ giúp bạn lấy lại tinh thần và động lực sau chuỗi ngày ở nhà vì dịch bệnh.