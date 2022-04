Du lịch Ninh Bình nhiều nghệ sỹ tham gia biểu diễn

Kể từ ngày 29/4-1/5/2022, tại khu Hồ Mạc, Vườn Quốc gia Cúc Phương…sẽ tổ chức tuần lễ Cúc Phương đại ngàn và Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc năm 2022, với chủ đề "Nho Quan ngọn lửa núi rừng". Đây cũng là dịp giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch, thu hút du khách đến với Ninh Bình.

Lễ khai mạc vào lúc 20 giờ 00 ngày 29/4, với màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc của nhiều nghệ sỹ, diễn viên không chuyên là đồng bào các dân tộc trong huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình).



Du lịch Ninh Bình: Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 29/4-1/5/2022. Ảnh: BQL

Hiện, xã Cúc Phương (huyện Nho Quan) đang tích cực phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các xã trên địa bàn huyện Nho Quan để triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra như:

Chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động tuần lễ và Ngày hội theo kế hoạch của Ban Tổ chức. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh vị trí để đặt các gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm của địa phương, doanh nghiệp (trên các tuyến đường ra, vào xã Cúc Phương).

Phối hợp với Công an huyện Nho Quan và các đơn vị liên quan xây dựng phương án và tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt quá trình tổ chức các hoạt động của Tuần lễ và Ngày hội...

du lịch Ninh Bình, Trà hoa vàng sản phẩm Ocop huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: V T

Bên cạnh đó, nhân dân và du khách còn được tham quan, mua sắm nhiều sản phẩm đặc trưng của các địa phương và các sản phẩm Ocop tiêu biểu của huyện Nho Quan.

Được biết, về dự tuần lễ và Ngày hội có 7 xã dân tộc và miền núi, bao gồm: Kỳ Phú, Cúc Phương, Phú Long, Văn Phương, Yên Quang, Quảng Lạc, Thạch Bình.

du lịch Ninh Bình với Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn có 7 xã dân tộc miền núi tham gia. Ảnh: BQL

Đồng thời, huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) cũng thành lập thêm các đoàn cụm xã. Mỗi đoàn sẽ chuẩn bị đầy đủ các tiết mục văn hóa, văn nghệ, bộ môn thể dục thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian để biểu diễn.

Du lịch Ninh Bình cơ hội thu hút doanh nghiệp về địa phương

Tuần lễ và Ngày hội gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian truyền thống; hội trại gắn với trưng bày giới thiệu, quảng bá các sản phẩm văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc;…

Những món ăn ngon khi du khách tham gia tuần lễ Cúc Phương đại ngàn. Ảnh: BQL

Các trò chơi dân gian truyền thống như: Bắn nỏ, đi cà kheo, đẩy gậy, đánh mảng, đánh đu, ném còn. Hội trại gắn với trưng bày sản phẩm văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc, sản phẩm đặc trưng của các địa phương….

Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn từ ngày 29/4-1/5/2022, tại khu Hồ Mạc, Vườn Quốc gia Cúc Phương. Ảnh: BQL

Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn và Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc năm 2022, cũng là dịp để nhân dân các dân tộc cùng hội tụ giao lưu văn hóa, tình cảm, tăng thêm sự hiểu biết,…từ đó xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngoài ra, là dịp để quảng bá, giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế về những giá trị văn hóa đặc trưng và các loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng, thể thao…

Huyện Nho Quan đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: V T

Qua đó thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư vào địa bàn, xây dựng hình ảnh Nho Quan là "Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế".