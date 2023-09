Thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tích cực, chủ động triển khai nhiều hoạt động lễ hội, các sự kiện văn hóa, thể thao, thương mại nhằm thu hút đông đảo nhân dân và du khách.

Bảo tàng Quảng Ninh thu hút đông du khách đến tham quan trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Bùi My

Trong dịp nghỉ lễ năm nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động tổ chức nhiều hoạt động lễ hội, các sự kiện văn hóa, thể thao, thương mại thu hút nhân dân, du khách trong và ngoài nước tham gia hưởng ứng.

Có thể kết đến một số chương trình đặc sắc tại TP.Hạ Long trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh như: Chương trình "Điểm hẹn mùa thu"; chương trình "The Sound of Heritage" tại Valley Beach Club; chương trình Yes I Do tại đồi Harmony Hill..

Chị Phạm Thị Thi (du khách đến từ Nam Định) cho biết, dịch vụ tàu nhà hàng buổi tối ở Hạ Long vô cùng độc đáo hấp dẫn. Trong thời gian tới chị sẽ đưa gia đình, bạn bè đến Hạ Long để trải nghiệm dịch vụ này.

Du khách check-in tại Bảo tàng Quảng Ninh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Bùi My

Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công ty lữ hành Vietluxtour tổ chức chương trình du lịch MICE từ ngày 1/9-3/9 với số lượng 1.400 khách tham gia giải chạy marathon đường bao biển, giải bóng đá, gala dinner tại Cung Quy hoạch, Hội chợ triển lãm tỉnh Quảng Ninh.

Chị Vũ Thị Ngọc Huyền (du khách tham gia chương trình du lịch MICE) chia sẻ, chị cảm thấy các cơ sở ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí tại Hạ Long được đầu tư, xây dựng quy mô lớn, hiện đại. Trong chuỗi hoạt động của tour du lịch MICE này, chị tham gia giải chạy "Chạm tay vào Di sản" và cảm thấy cung đường chạy là tuyến đường bao biển tuyệt đẹp Hạ Long - Cẩm Phả rất đẹp, không khí biển trong lành, mang đến những trải nghiệm đặc biệt.

Không chỉ có trung tâm du lịch TP.Hạ Long, các huyện, thị khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức nhiều hoạt động nhằm hút khách dịp nghỉ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 như: Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Thu Đông 2023 tại TP.Móng Cái; chương trình nghệ thuật "Chào thu" tại TP.Cẩm Phả; chợ đêm (gồm thưởng thức ẩm thực, tham quan không gian văn hóa chợ quê, thưởng thức các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống) tại Quảng Ninh Gate; chương trình trải nghiệm ẩm thực miền Sán Cố tại Đầm Hà...

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong 4 ngày lễ Quốc khánh 2/9, Quảng Ninh đón khoảng 382.000 lượt du khách, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, khách quốc tế ước khoảng 24.500 lượt, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Khách lưu trú đạt khoảng 151.000 lượt, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu du lịch đạt khoảng 788 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2022.

Công suất phòng tại các khách sạn đạt khoảng 56%, đối với khách sạn 4-5 sao và các khách sạn quy mô từ 80 phòng trở lên đạt công suất khoảng 75-100%. Trong đó, một số khách sạn có công suất phòng đạt 100% như: Khách sạn FLC Grand Hạ Long, Khách sạn Premier Village Hạ Long, Khách sạn Hoàng Gia Hạ Long, Khách sạn Quốc tế Lợi Lai, Khách sạn Hồng Vận, Khách sạn Majestic Móng Cái, Khách sạn Hạ Long Palace...