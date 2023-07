Kinh tế TP.HCM 7 tháng đầu năm tphục hồi và ăng trưởng ổn định. Ảnh: baochinhphu.vn

Số liệu từ Cục Thống kê TP.HCM cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 năm 2023 dự ước đạt 103.857 tỷ đồng, tăng 4,3% so với tháng trước và tăng 11,7% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 660.011 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 7 năm 2023 ước đạt 59.956 tỷ đồng, chiếm 57,7% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tăng 5,5% so với tháng trước và tăng 12,7% so với cùng kỳ.

So với tháng 7 năm 2022, các nhóm hàng tăng khá trên 10% là: Lương thực, thực phẩm tăng 20,6%; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 11,9%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 26,7%; ô tô tăng 41,0%; xăng, dầu tăng 19,7%; đá quý, kim loại tăng 37,7%; sửa chữa xe có động cơ tăng 77,4%.

Nguồn: Cục Thống kê TP.HCM

Ước tính 7 tháng năm 2023, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 391.472 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 7 năm 2023 ước đạt 9.951 tỷ đồng, chiếm 9,6% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tăng 5,0% so với tháng trước và tăng 42,1% so với cùng kỳ.

Ước tính 7 tháng năm 2023, doanh thu lưu trú và ăn uống đạt 60.682 tỷ đồng, tăng 36,3% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu lưu trú tăng 42,1%, doanh thu ăn uống tăng 35,7%.

"Hoạt động lưu trú và ăn uống có mức tăng khá do Thành phố tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá kết hợp với các phẩm du lịch đặc trưng ở từng quận, huyện để thu hút du khách", Cục Thống kê TP.HCM, lý giải.

Nguồn: Cục Thống kê TP.HCM

Đặc biệt, doanh thu dịch vụ lữ hành của TP.HCM trong tháng 7 năm 2023 ước đạt 1.271 tỷ đồng, tăng 16,2% so với tháng trước và tăng 106,1% so với cùng kỳ.

Ước tính 7 tháng năm 2023, doanh thu lữ hành đạt 6.063 tỷ đồng, tăng 82,6% so với cùng kỳ.

"Hoạt động của các đơn vị lữ hành tiếp tục có mức tăng trưởng tốt từ tháng 6 do nhu cầu du lịch trong dịp hè của người dân tăng", Cục Thống kê TP.HCM thông tin.

Về doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác ước tháng 7 năm 2023 đạt 32.679 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và so với cùng kỳ. Ước tính 7 tháng năm 2023, doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác đạt 201.795 tỷ đồng, giảm 3,6% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm 61,6% trong nhóm doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác, giảm 6,9%; doanh thu dịch vụ hành chính chiếm 14,8%, tăng 1,5%.

Đáng lưu ý, ước tính tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố 7 tháng đầu năm 2023 giảm 6,1% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa giảm 3,0%, thu từ dầu thô giảm 13,0%, thu từ xuất nhập khẩu giảm 11,6%.

Nguồn: Cục Thống kê TP.HCM

TP.HCM xác định năm 2023 tập trung phục hồi kinh tế, tăng tốc phát triển trong những năm tiếp theo. Nhìn chung, nhiều doanh nghiệp sản xuất đã đi vào hoạt động ổn định, đặc biệt là các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu, may mặc, hóa phẩm, thực phẩm công nghệ… Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 7 năm 2023 ước tính tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 6,5% so với cùng kỳ.