Dự thảo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Nhiều thay đổi tích cực

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Thí sinh không mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Dự thảo gồm một số thay đổi, trong đó quy định trách nhiệm của thí sinh và thay đổi liên quan đến quy trình tổ chức, hoạt động của các tổ, ban tại điểm thi.

Cụ thể, dự kiến đối với trách nhiệm của thí sinh, thí sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Đối với buổi thi môn tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài của buổi thi. Phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi trước khi ra khỏi phòng thi và phải ở tại phòng chờ trong suốt thời gian còn lại của buổi thi.

Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý.

So với quy chế trước đây, thí sinh không còn được mang các loại máy ghi âm, ghi hình, dù chỉ có chức năng ghi thông tin, không thể nghe, xem hay truyền tín hiệu - điều quy định hiện hành cho phép.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, nguyên thứ trưởng Bộ GDĐT Trần Xuân Nhĩ cho rằng, việc thí sinh mang các thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi từ khi ban hành đã nhận được các ý kiến khác nhau. Quan điểm của ông Nhĩ là không cho học sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình cho dù không kết nối ra bên ngoài. Bởi lẽ, nhiệm vụ của học sinh trong phòng thi là tập trung cao độ và làm bài cho thật tốt. Còn việc giám sát minh bạch phòng thi không phải nhiệm vụ của các em mà là trách nhiệm của cơ quan quản lý và hội đồng thi. Các em vào phòng thi hãy tập trung làm bài thật tốt, không nên chú ý đến việc khác sẽ bị phân tâm, ảnh hưởng.

Rà soát kĩ để tránh sai sót

Dự thảo cũng đưa ra 8 điểm mới liên quan đến quy trình tổ chức, hoạt động của các tổ, ban tại điểm thi. Trong đó, thí sinh được đăng ký dự thi trực tuyến, ngoài việc đăng ký trực tiếp tại trường nơi học lớp 12 như hiện nay; bổ sung thí sinh thuộc diện ưu tiên 0,25 và 0,5 điểm so với quy chế cũ.

Về thay đổi liên quan đến quy trình tổ chức, hoạt động của các tổ, ban tại điểm thi đáng chú ý là quy định người soạn thảo đề thi và phản biện đề thi là công chức, viên chức và giảng viên cơ hữu, giáo viên cơ hữu đang công tác tại các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu. Mỗi bài thi/môn thi có một Tổ ra đề thi gồm Tổ trưởng và người soạn thảo đề thi, phản biện đề thi.

Thành phần Ban In sao đề thi gồm trưởng ban do lãnh đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm; Phó Trưởng ban là lãnh đạo Sở GDĐT, hoặc lãnh đạo phòng thuộc Sở GDĐT. Ủy viên, thư ký là công chức, viên chức, thuộc Sở GDĐT hoặc trường phổ thông. Người làm nhiệm vụ giám sát và nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn công tác in sao đề thi do Sở GDĐT và Công an tỉnh điều động.

Sau khi hoàn thành làm phách, Trưởng ban Làm phách bàn giao bài thi đã làm phách cho Trưởng ban Thư ký Hội đồng thi theo chỉ đạo bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng thi.

Trước đó, vụ lộ đề thi môn Sinh học năm 2021 đã khiến nhiều người lo lắng về quy trình ra đề thi, bảo mật đề thi cần phải được rà soát lại để xem có sơ suất, sai sót ở khâu nào còn kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện. GS. TS Phạm Tất Dong - nguyên Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng, kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi có quy mô lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu học sinh nên không thể có sai sót ở bất kỳ khâu nào. Những vụ việc sai phạm liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp năm 2021 hay trước đó là gian lận điểm thi năm 2018 gây phẫn nộ dư luận cần được ngăn chặn triệt để bằng cách rà soát cẩn trọng từng khâu một, quy trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân với hình thức xử lý nghiêm khắc nếu vi phạm để đảm bảo tính răn đe.

Theo dự thảo, kỳ thi tốt nghiệp THPT hàng năm diễn ra trong 2,5 ngày với 3 bài thi độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng 2 bài tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).