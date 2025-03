Dự thu hơn 10 nghìn tỷ từ thoái vốn tại 131 doanh nghiệp nhà nước

Số doanh nghiệp thoái vốn năm 2025 dự kiến cao gấp gần 9 lần giai đoạn 2021-2024

Tại báo cáo về tình hình công tác tháng 2/2025 của Bộ Tài chính, một trong những nội dung đáng chú ý là về công tác cổ phần hóa, sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết tính đến tháng 2/2025, đã có 118 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với tình hình thoái vốn, trong giai đoạn 2021-2024, đã thoái vốn nhà nước tại 15 doanh nghiệp với giá trị 405,2 tỷ đồng, thu về 656,9 tỷ đồng. Dự kiến theo kế hoạch năm 2025, số doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn tiếp là 131 đơn vị, dự kiến thu về 10.040 tỷ đồng. Như vậy, nếu hoàn thành kế hoạch, riêng trong năm 2025 số đơn vị thoái vốn sẽ cao gấp nhiều lần giai đoạn 2021-2024.

Dự kiến năm 2025 sẽ có 131 doanh nghiệp phải thoái vốn, thu về trên 10 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính hoàn thành bổ nhiệm, cơ cấu bộ máy

Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 2/2025, toàn Ngành tài chính đã tập trung ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực triển khai thực hiện ngay, hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính. Xây dựng các đơn vị bên trong theo định hướng, đúng tiến độ được giao; chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng để đảm bảo hoạt động thông suốt sau khi sắp xếp bộ máy, không để ảnh hưởng đến công việc.

Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với Bộ KH&ĐT, BHXHVN, UBQLVNN và UBGSTCQG hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Đã kịp thời tổ chức Hội nghị công bố Nghị định của Chính phủ dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành.

Song song, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 35 đơn vị thuộc Bộ (sau hợp nhất); tiếp nhận, bổ nhiệm các chức danh Lãnh đạo, Bộ phận của các đơn vị thuộc Bộ để sớm ổn định tổ chức, bộ máy.

Ngày 28/2/2025, Bộ Tài chính đã phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tổ chức buổi lễ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 18 Tập đoàn, Tổng công ty về Bộ Tài chính.

Đến nay, Bộ đã hoàn thành việc sắp xếp trụ sở làm việc của các đơn vị thuộc Bộ sau hợp nhất để đảm bảo các đơn vị ổn định làm việc từ ngày 1/3/2025.

Chứng khoán, bảo hiểm cùng tăng trưởng

Song song với công tác hợp nhất, Bộ Tài chính cũng tiếp tục triển khai Kế hoạch Tổng kiểm kê tài sản công. Đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của Chính phủ, tập trung vào việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, kém hiệu quả.. Hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công, thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất; miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Một số chỉ tiêu khác cho thấy sự tăng trưởng ngay từ đầu năm. Trong đó, về thị trường chứng khoán, tính đến cuối tháng 2/2025, VN-Index vượt đạt trên 1.303 điểm, tăng 3% so với cuối tháng trước và tăng 2,9% điểm so với cuối năm 2024; quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 7.292 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với cuối năm 2024.

Về bảo hiểm, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt khoảng 34,509 nghìn tỷ đồng, tăng 5,23% so với cùng kỳ năm trước; tổng tài sản đạt 1.018,77 nghìn tỷ đồng, tăng 10,71%; đầu tư trở lại nền kinh tế đạt 860,977 nghìn tỷ đồng, tăng 12,12%.

Bộ Tài chính tiếp tục tập trung hoàn thiện khung pháp lý để tiếp tục phát triển ổn định các thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm, phấn đấu nâng hạng thị trường chứng khoán trong năm 2025.