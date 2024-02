Bộ phim "Dune: Part Two" của đạo diễn Denis Villeneuve, một dự án có kinh phí lớn kèm dàn diễn viên hạng nhất đang hướng đến mức 70 triệu USD đến 80 triệu USD trong cuối tuần mở đầu. Warner Bros., hãng phim đứng sau siêu phẩm khoa học viễn tưởng này đang dự đoán một khởi đầu ổn định ở mức 65 triệu USD, mặc dù hầu hết các nhà dự báo doanh số vé tin rằng doanh thu có thể gần đạt đến con số 90 triệu USD. Ở thị trường quốc tế, bộ phim tiếp theo sau "Dune" năm 2021 được dự kiến sẽ thu về từ 80 USD triệu đến 90 triệu USD từ khoảng 70 thị trường.



"Dune: Part Two" đạt doanh thu "khủng" ngày ra mắt?

Dù kết quả cuối cùng sẽ như thế nào thì "Dune: Part Two" cũng đủ sức để "làm nóng" phòng vé, điều mà các rạp chiếu phim đang thiếu sau dịp nghỉ lễ đầu năm mới. Ban đầu, bộ phim được dự kiến sẽ ra mắt vào mùa thu năm ngoái, nhưng lại bị hoãn lại đến mùa xuân năm 2024 vì cuộc đình công của diễn viên đã ngăn chặn Timothée Chalamet, Zendaya và các ngôi sao khác có thể tham gia quảng bá phim. Bộ phim đang ra mắt vào một thời điểm khó khăn đối với ngành công nghiệp điện ảnh. Doanh thu từ các bộ phim năm nay giảm khoảng 18% so với năm 2023. Dựa trên ước lượng hiện tại, bộ phim có thể đạt được mức khởi đầu lớn hơn hoặc tương đương bộ phim kinh dị "Five Nights at Freddy's" của Blumhouse ra mắt vào tháng 10/2023 với 80 triệu USD.

Theo các chuyên gia, bộ phim viễn tưởng đình đám của Timothée Chalamet "Dune: Part Two" sẽ thu về khoảng 90 triệu USD sau khi ra mắt vào cuối tuần này. Ảnh: WB.

Dự kiến doanh số vé sẽ vượt xa so với phần trước đó, vốn doanh thu mở màn trong thời kỳ đại dịch chỉ khiêm tốn 41 triệu USD và đồng thời phát sóng trên HBO Max. "Dune: Part One" kết thúc với doanh thu 402 triệu USD toàn cầu, bộ phim là một trong những thành công tài chính duy nhất trong chiến lược phát hành song song trong thời kỳ Covid-19 của hãng. Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình cho rằng, bộ phim gốc có thể đạt doanh thu lớn hơn nếu chỉ phát sóng độc quyền tại rạp chiếu. "Dune: Part Two" được đồng sản xuất và đồng tài trợ bởi Legendary Entertainment, có chi phí 190 triệu USD, chưa kể số tiền "khủng" sau đó được chi cho tiếp thị và quảng bá toàn cầu.

Dựa trên nửa sau cuốn tiểu thuyết giả tưởng kinh điển của nhà văn Frank Herbert, "Dune: Part Two" sẽ tiếp tục hành trình của hoàng tử Paul Atreides (do nam diễn viên Timothée Chalamet thủ vai), người vẫn đang trong cuộc trốn chạy và tìm kiếm sự an toàn trong sa mạc, sau khi gia tộc của anh bị đồng minh phản bội. Austin Butler, Florence Pugh và Christopher Walken tham gia vào dàn diễn viên, bên cạnh các gương mặt quen thuộc Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin và Stellan Skarsgård.

Đánh giá của các nhà phê bình về bộ phim là rất tích cực. Peter Debruge, biên tập viên chịu trách nhiệm mảng phim chính của Variety đã ca ngợi phần tiếp theo là "một câu chuyện nặng nề, bao quát toàn bộ". Nhà phê bình của Los Angeles Times là Joshua Rothkopf gọi bộ phim là "một đỉnh cao mới của thể loại khoa học viễn tưởng".