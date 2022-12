Mới đây, nam diễn viên Timothée Chalamet -người đóng vai Paul Atreides trong bộ phim sử thi khoa học viễn tưởng "DUNE" đã đăng tải hình ảnh chụp cùng bố ruột của mình là ông Marc Chalamet trên phim trường. Bên cạnh đó, anh chia sẻ quá trình quay phần 2 của "DUNE" đã chính thức hoàn thành.

Timothée Chalamet chụp ảnh cùng bố trên phim trường "DUNE: Part Two". (Ảnh: IG).

Phần hai của bộ phim bắt đầu quay vào tháng 7, đạo diễn Villeneuve đã chọn quay tại các địa điểm ở Budapest, Abu Dhabi, Jordan và Ý. Bản giới thiệu chính thức của "DUNE: Part Two" từ Warner Bros. và Legendary Entertainment có nội dung: "Bộ phim sẽ tiếp tục khám phá hành trình kỳ diệu của Paul Atreides, khi anh hợp nhất với Chani và người Fremen trong khi đang trên đường trả thù những kẻ sát hại gia đình anh. Đối mặt với sự lựa chọn giữa tình yêu của đời mình và số phận của vũ trụ, Paul cố gắng ngăn chặn một tương lai khủng khiếp mà chỉ mình anh ấy có thể thấy trước".

Trong một cuộc phỏng vấn trang bìa với chủ đề "Bones and All" (một bộ phim khác của Timothée Chalamet) trên Variety, Chalamet đã ca ngợi về các bạn diễn của mình là Zendaya và Pugh, người được giới thiệu trong loạt phim với vai Công chúa Irulan.

"DUNE: Part Two" chính thức đóng máy. (Ảnh: IT).

"Florence Pugh thực sự đặc biệt. Cô ấy là một diễn viên có tài năng đáng kinh ngạc. Florence thật tuyệt vời trong "DUNE", Chalamet nói.

"DUNE: Part Two" sẽ được công chiếu tại các rạp vào ngày 3/11/2023, lùi lại một tháng so với ban đầu. Đây được cho là để tránh "đối đầu" với bộ phim tiền truyện của Hunger Games là "The Ballad of Songbirds and Snakes".

Cho đến tháng 10/2023 hầu như không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh lớn nào dành cho "DUNE: Part Two". Có chăng chỉ là những bộ phim kinh dị như "Exorcist" và "A Quiet Place".

Sự kỳ vọng của khán giả đối với "DUNE: Part Two" là tương đối cao. Kể từ khi kết thúc của bộ phim đầu tiên cho thấy Paul cuối cùng đã thể hiện kỹ năng chiến đấu của mình. Đây sẽ là một yếu tố rất quan trọng để trả thù House Harkonnen cho cái chết của cha Paul.

Sự hào hứng chỉ tăng lên khi các diễn viên mới được thêm vào danh sách, từ ngôi sao "Elvis" Austin Butler đến Florence Pugh của "Black Widow" và Léa Seydoux của "No Time to Die". Với "DUNE: Part Two" đã hoàn thành phần quay phim, khán giả nên mong chờ những cảnh hậu trường khoa học viễn tưởng trong thời gian tới.