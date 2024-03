Là một "Dune" thành công cho doanh thu phòng vé, "Dune: Part Two" của Warner Bros. và Legendary Entertainment đã đạt được một mức doanh thu ấn tượng là 32,1 triệu đô la trong ngày khai mạc từ 4.071 địa điểm. Con số này cũng bao gồm 12 triệu đô la từ buổi tối thứ Năm và các buổi xem trước sự kiện trước đó.

"Dune: Part Two" khởi đầu thuận lợi

Đây đã là một trong những cuối tuần mở màn thành công nhất kể từ đầu năm. N, vượt qua con số 28,6 triệu đô la trong ba ngày đầu ra mắt của "Bob Marley: One Love". "Dune: Part Two" cũng gần bằng mức ra mắt 41 triệu đô la mà phần đầu tiên của loạt phim đạt được vào tháng 10/2021. Thời điểm đó, Warner Bros. cùng một lúc phát sóng phim trên nền tảng trực tuyến HBO Max và hệ thống rạp đang trong tình trạng ngành điện ảnh gặp nhiều khó khăn do giãn cách xã hội vì dịch Covid-19.

Ngay tuần lễ đầu tiên ra mắt, "Dune: Part Two" đã nhận "cơn mưa" lời khen từ giới phê bình và doanh thu phòng vé ấn tượng. Ảnh: WB.

Câu hỏi bây giờ là "Dune: Part Two" có thể đi đến đâu. Trước khi phim ra mắt, dự đoán từ ngành công nghiệp điện ảnh cho bộ phim do Denis Villeneuve đạo diễn vào khoảng giữa 70 triệu đô la và 80 triệu đô la, một con số khiêm tốn với chất lượng của phim. Dự kiến một phần lớn doanh số bán vé sẽ đến từ các định dạng cao cấp như Imax và Dolby, vì có một sức hấp dẫn lớn từ người tiêu dùng khi xem "Dune: Part Two" trong một rạp chiếu lớn, có chất lượng trình chiếu cao.

Giá vé phòng chiếu cao cấp sẽ giúp tăng doanh thu, nhưng số lượng buổi chiếu giới hạn cũng có thể dẫn đến việc một số khán giả trì hoãn việc đến rạp để họ có thể chọn được chỗ ngồi như ý trước một màn hình to lớn. Chính vì thế, theo Variety, bộ phim sẽ không gây "sốt" ở giai đoạn đầu nhưng doanh thu phòng vé sẽ tăng trưởng dần đều trong tương lai.

"Dune: Part Two" là bộ phim được đánh giá cao nhất trong năm 2024 tính đến nay. Cây viết phê bình phim của Variety là Peter Debruge ca ngợi nó là "một sự hài lòng mà ít bộ phim nào có thể mang lại. Đó là một sự mạo hiểm lớn, khi chi phí để tạo ra ở quy mô phim mức này là khá cao. Đây là một minh chứng cho sự tin tưởng mãnh liệt vào điện ảnh".

Cây viết phê bình phim của The Guardian là Wendy Ide đã hóm hình nhận định: "Nếu có một bộ phim nào trong năm 2024 đủ khả năng mang lại trải nghiệm hình ảnh mãn nhãn như "Dune: Part Two", tôi sẽ tự ăn giày của chính mình". Khán giả cũng đang tỏ ra ưa thích bộ phim, "Dune: Part Two" nhận được "A" thông qua khảo sát khán giả sớm của Cinema Score. Trong khi đó, phần đầu tiên của "Dune" đã đạt điểm "A-".

Chuyển thể từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của tác giả kỳ cựu Frank Herbert, tác phẩm từng được đánh giá là kỳ vĩ tới mức không thể chuyển thể thành điện ảnh. "Dune: Part Two" tái xuất với Timothée Chalamet trong vai Paul Atreides, hoàng tử dẫn đầu một đội quân chống lại những kẻ từng phản bội lại gia tộc của mình ở Arrakis. Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Javier Bardem và Dave Bautista đều trở lại từ bộ phim đầu tiên, trong khi Austin Butler, Florence Pugh, Christopher Walken, Lea Seydoux và Anya Taylor-Joy là những "tân binh" mới gia nhập dàn diễn viên.