Đừng biến nhà thành "rừng rậm", trồng 4 cây cảnh này là đủ sang chảnh, thanh lịch, ấn tượng

Sau một thời gian đam mê trồng cây cảnh trong nhà, một người bạn của tôi lại cảm thấy không thoải mái, không muốn về nhà.

Đến nhà bạn mới biết trong nhà quá nhiều thực vật, âm khí quá nặng nề, ánh sáng không tốt, hơn nữa cây còn có nấm mốc, côn trùng... Bảo sao bạn không thích về nhà.

Trồng quá nhiều cây cảnh trong nhà nhìn đẹp nhưng lâu ngày sẽ bất tiện

Kỳ thực câu chuyện này của nhiều gia đình. Ban đầu họ chỉ muốn dùng ban công trồng hoa, tạo môi trường trong lành cho gia đình nhưng sau đó cứ ham mê mua cây cảnh mãi, biến cả phòng khách thành "rùng rậm", thậm chí ngay cả tường và trần nhà cũng không tha.

Mặc dù nhìn bề ngoài, ngôi nhà nhiều hoa cỏ thật là quyến rũ nhưng thực ra gây rất hiều bất tiện cho người trong nhà. Việc giữ vệ sinh và độ ẩm trong nhà là cả một vấn đề lớn.

Thậm chí, cây cảnh rậm rạp khiến họ di chuyển khó khăn, tìm 1 khoảng không gian trống trải để nghỉ ngơi cũng khó.

Sẽ mất rất nhiều công chăm sóc, ọn dẹp để có thể tạo ra "thiên đường" cây cảnh sạch đẹp

Bạn phải thấy rằng, đặt cây cảnh trong nhà không phải càng nhiều càng tốt. Nếu bạn muốn trang trí và thanh lọc không khí trong nhà thì nên có lựa chọn. Trồng nhiều cây, theo thời gian cây cảnh lớn lên, trông chúng sẽ lộn xộn và rối tinh rối mù, không thể đạt được mong muốn "thanh lọc không khí" trong gia đình.

Trong phòng khách có không gian rộng, chỉ cần đặt 1 vài chậu cây cảnh là có thể khiến phòng khách của bạn hoành tráng và bắt mắt.

Dưới đây là 1 số cây cảnh ấn tượng, đẹp đẽ, dễ nuôi mà bạn có thể lựa chọn.

Một chậu cây cảnh trầu bà thanh xuân cũng tô điểm cho phòng khách của bạn

1. Cây cảnh: Trầu bà thanh xuân sang trọng, dễ nuôi

Trầu bà thanh xuân là cây cảnh "mùa xuân" đẹp đẽ và sang trọng. Hơn nữa, khi cây cảnh lớn lên, già đi, nhưng vết cành lá rụng trên thân cây sẽ tạo thành những "vết sẹo" giống vảy rồng, nhìn rất ấn tượng.

Bạn có thể mua một chậu trầu bà thanh xuân nhỏ về nuôi và từ từ nhìn nó lớn lên, nhìn sự xuất hiện của những "vảy rồng" sẽ cảm thấy tràn đầy thành tựu.



Trầu bà thanh xuân cũng là cây cảnh có sức sống mạnh mẽ và tốc độ phát triển nhanh. Nếu bạn trực tiếp mua một chậu cây lớn, nếu bạn không kịp cắt tỉa và trồng nó trong hai năm, nó có thể ảnh hưởng đến môi trường trong nhà.

Trồng cây cảnh này nơi đại sảnh hoặc phòng khách sẽ giúp gia tăng vận khí cho căn nhà.

Theo phong thủy, trầu bà thanh xuân được xem là loài cây mang đến hồng phúc, tài lộc cho người trồng. Sự sum sê của tán lá giúp gia chủ thịnh vượng hơn về tài chính. Vẻ đẹp quyền uy của cây cảnh rất thích hợp với những người làm ở chức vụ cao, cầu mong sự thăng tiến.

Hãy bắt đầu trồng cây cảnh này từ khi còn nhỏ và cẩn thận cắt tỉa đúng cách. Một chậu cây trầu bà thanh xuân có thể trồng nhiều năm sẽ thành chậu cây to đẹp, rất ấn tượng.

Cây cảnh lan bình rượu lớn chậm và không thay đổi hình dáng dù ta có chậm cắt tỉa

2. Cây cảnh: Lan bình rượu vẻ đẹp tĩnh lặng, duyên dáng

Nhiều người không thích dáng vẻ như "chai rượu" của lan bình rượu nhưng nhiều người lại thích thú. Vì thân cây hơi "cục mịch" nhưng chiếc lá dài của nó tỏa xuống rất thanh nhã.

Lan bình rượu sinh trưởng chậm, hình dáng hài hòa và không mọc lộn xộn. Nó là cây cảnh phổ biến và thích hợp đặt trong phòng khách.

Đây là cây cảnh trầm lặng, thích hợp đặt cạnh ghế sofa để hàng ngày bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp tĩnh tại của nó.

Cây cảnh này đáp ứng mọi nhu cầu trang trí phòng khách của chúng ta. Nó sẽ không phát triển cao nhanh chóng và cản trở môi trường trong nhà. Cây cảnh này cũng sẽ không mọc lộn xộn, không bị mất hình dáng dù bạn không kịp thời cắt tỉa.

Hơn nữa, cây cảnh này cũng không yêu cầu bảo trì tinh tế, sức sống của nó rất mạnh mẽ và khả năng thích ứng của nó cũng tốt.

Về ý nghĩa phong thủy, cây cảnh lan bình rượu có ý nghĩa mang lại phú quý, chiêu tài, hút lộc, mang may mắn và giúp gia chủ thăng chức. Cây cảnh lan bình rượu được biết đến là loại cây có khả năng giúp gia chủ thăng tiến trong sự nghiệp, công danh. Đó là lý do mà nhà giàu thích trồng chúng.

Nếu bạn muốn phòng khách trở nên phong cách và thanh lịch, thì lan bình rượu là một lựa chọn tốt.

Những chiếc lá của cây cảnh bình vôi rất ấn tượng

3. Cây cảnh: Bình vôi tuổi thọ hàng trăm năm

Nếu bạn trồng cây cảnh trong phòng khách, bạn cũng có thể xem xét trồng bình vôi. Mặc dù loài cây này cũng đã không phổ biến trong một thời gian dài, nhưng mọi người đã tìm trở lại sự yêu thích đối với bình vôi.

Cây cảnh này rất phù hợp với môi trường có ánh sáng kém, phòng khách chỉ có ánh sáng tán xạ tốt là một lựa chọn tốt.

Vẻ ngoài của bình vôi rất độc đáo, đặc biệt nó là một loại cây dây leo, có thể phù hợp với bất cứ phong cách trang trí nhà ở nào.

Những chiếc lá tròn tròn, xanh mướt với những đường gân rõ ràng có thể khiến bạn loạn nhịp, đặc biệt là khi bạn quấn nó ở cửa sổ, đón những làn gió thổi qua và những phiến lá khẽ đung đưa... bạn nhìn thế nào cũng không đủ.

Nhiều nhà giàu thích trồng cây cảnh bình vôi vì nó tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, lá tròn mang hàm ý tiền tài

Củ bình vôi cũng khá thú vị, Khi được trồng trong chậu hoa trông giống như một con rùa lớn đang nằm sấp. Nó không chỉ có hình dáng giống mà tuổi thọ cao cũng không khác gì con rùa, có thể sống đến hàng trăm năm.



Nó có thể là "vật báu gia truyền" bạn để lại cho con cháu. Sau khi "chung sống" với bạn hàng chục năm, cây cảnh này đã không còn là cây cảnh mà có thể trở thành "bạn bè tâm giao" với bạn.

Hơn nữa, cây cảnh này còn có ý nghĩa phong thủy rất tốt đẹp. Nhiều nhà giàu thích trồng cây cảnh bình vôi vì nó tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, lá tròn mang hàm ý tiền tài, lá càng xanh tươi thì tiền tài càng vượng.

Ngoài ra, cây cảnh này còn mang ý nghĩa kéo dài tuổi thọ, phú quý, may mắn cho bất cứ gia chủ nào.

Trầu bà là cây cảnh phổ thông, rẻ tiền nhưng được nhiều người ưa thích trồng trong nhà.

4. Cây cảnh: Trầu bà vứt đâu cũng sống

Trầu bà là cây cảnh phổ thông, rẻ tiền nhưng được nhiều người ưa thích trồng trong nhà. Điều này do khả năng thích nghi và sức sống mạnh mẽ của cây cảnh này.

Chúng dễ sống, ít mất công chăm sóc, có thể trồng trong đất hoặc thủy canh, có thể đặt bàn hoặc làm giàn treo, làm dây leo chạy quanh phòng...

Cây cảnh này nhìn ngoài sẽ thấy chúng rất bình thường nhưng có thể giúp bạn "phủ xanh" bất cứ môi trường nào.

Trầu bà cũng biểu trưng cho sự may mắn, thành đạt và bình an. Ngoài khả năng thanh lọc không khí vượt trội, cây cảnh này còn hút bức xạ máy tính, hấp thụ khí độc và làm giảm mức ô nhiễm ozone trong không gian nhỏ. Đặc biệt cây mang lại nhiều may mắn, năng lượng tích cực và luồng sinh khí tốt cho người trồng.

Trong môi trường phòng khách, cây cảnh này hầu như không thể có sâu bệnh.

Do đó, không lý gì bạn không trồng một chậu trầu bà trong nhà. Nhược điểm duy nhất có thể là bạn không thể "nuôi thả" một cách tự do vì cây cảnh này có thể leo khắp nhà. Bạn có thể cố định cành lá của nó trên trần nhà, rồi thiết kế hình dáng theo ý muốn của mình.

Đừng lo lắng về sâu bệnh của trầu bà. Trong môi trường phòng khách, cây cảnh này hầu như không thể có sâu bệnh. Đây là một trong những lý do nên chọn nuôi cây cảnh này trong phòng khách mà không lo sợ về sâu bệnh.

Như vậy, nếu bạn trồng cây cảnh trong phòng khách và điều đáng sợ nhất là cây cảnh sẽ phát triển thành loại cây "vĩ đại", quá rậm rạp, quá lộn xộn, thậm chí có sâu bệnh gây hại thì nên chọn 4 cây cảnh này. Chúng sẽ phát triển theo đúng ý bạn!