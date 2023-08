Dùng chiêu "mượn tiền đáo hạn ngân hàng", chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Ngày 11/8, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thụy Hà My (SN 1983, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Lê Thụy Hà My. Ảnh: D.B

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, ngày 15/10/2021 Lê Thụy Hà My đến nhà chị Đoàn Thị Cẩm Hồng (SN 1968, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) nói dối với chị Hồng là mượn tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, để chị Hồng tin tưởng, My viết và ký vào giấy mượn tiền.

Do đã nhiều lần cho My mượn tiền nên chị Hồng đồng ý cho My mượn số tiền 2,950 tỷ đồng, chị Hồng chuyển khoản cho My. Sau khi có được số tiền 2,950 tỷ đồng, từ ngày 15/10/2021 đến ngày 27/10/2021, My sử dụng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, My còn dùng số tiền này cho chị T.T.K.A (SN 1967, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) mượn 600 triệu đồng và anh N.N.P (SN 1974, là chồng của My) mượn 170 triệu đồng để anh P làm ăn. Số tiền này sau đó chị A và anh P đã trả lại cho My và My sử dụng tiêu xài hết. Số tiền còn lại 1 tỷ đồng, My rút tiêu xài hết.

HĐXX TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Thụy Hà My mức án 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".