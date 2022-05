Long An: Truy tìm thanh niên giả tin nhắn đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt 116 tỷ đồng

Đào Thanh Lâm (30 tuổi, ngụ phường 4, TP. Tân An) công an đang truy tìm. Ảnh : CACC

Chiều 18/5, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh này quyết định truy tìm nam thanh niên tên Đào Thanh Lâm (30 tuổi, ngụ TP.Tân An) để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án.

Theo đó, cơ quan CSĐT tỉnh thụ lý điều tra đơn tố giác của một người dân liên quan đến Đào Thanh Lâm do có hành vi gian dối bằng hình thức tạo các tin nhắn đáo hạn ngân hàng giả với lãi suất cao nhằm chiếm đoạt số tiền 116 tỷ đồng.

Quá trình kiểm tra, xác minh tố giác, cơ quan chức năng đã nhiều lần gửi giấy triệu tập làm việc nhưng Lâm không đến, đồng thời hiện đã vắng mặt tại nơi cư trú.

Để làm rõ hành vi vi phạm của cá nhân, Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm Lâm.