Dùng robot thông minh bảo vệ người lao động khỏi các tai nạn

Trung Quốc là một trong những quốc gia dẫn đầu về lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo. Năm ngoái, quốc gia này đã chứng kiến nha sĩ người máy đầu tiên phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân, và họ có kế hoạch xây dựng một đồn cảnh sát tự động, sử dụng trí tuệ nhân tạo ở một thành phố thủ đô. Cả hai sự phát triển đều cho thấy Trung Quốc đang tiến tới trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về AI vào năm 2030.

Tuy nhiên, trở thành người dẫn đầu về AI cũng có nghĩa là sử dụng công nghệ đó trong lực lượng lao động để bảo vệ người lao động khỏi các tai nạn tại nơi làm việc.

Trong khi đó, thế giới đã đạt đến điểm phát triển vượt bậc khi nói đến các công nghệ mới. Trí tuệ nhân tạo, máy học và Internet of Things hiện phối hợp với nhau để cách mạng hóa các ngành công nghiệp ở khắp mọi nơi. Công nghiệp 4.0 đang ở đây và nó mang lại những cải tiến mạnh mẽ cho tất cả các quy trình kinh doanh. Nó đang chuyển đổi sản xuất, tiếp thị, an ninh và an toàn lao động.

Nhiều ngành công nghiệp bao gồm xử lý hóa chất nguy hiểm, khí và máy móc. Đó là nơi mà robot có thể giúp ích rất nhiều. Giải pháp robot phù hợp có thể giúp cải thiện an toàn lao động, giảm số vụ tai nạn và ngăn ngừa thương tích.

Khi các công nghệ mới đưa robot sát cánh cùng con người, các tác động an toàn là gì? Ảnh: @AFP.

Hiện tại, Trung Quốc sẽ khai thác tiềm năng của các cơ sở thông minh trong sản xuất và quản lý rủi ro trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-25), vì nó hoạt động để hạn chế tai nạn và thương vong tại nơi làm việc. Số vụ tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng hàng năm tại nơi làm việc cũng dự kiến sẽ giảm thêm 20% trong 5 năm tiếp theo này, theo chi tiết có trong Kế hoạch Sản xuất An toàn Quốc gia, được Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc công bố gần đây.

Để đáp ứng mục tiêu này, nội dung Kế hoạch Sản xuất An toàn Quốc gia đã kêu gọi các cơ sở thông minh hơn trong các lĩnh vực công nghiệp có rủi ro cao, và thay thế công nhân bằng robot ở những vị trí nguy hiểm.

Một loạt các dự án trình diễn robot sẽ được khởi động và các chương trình thử nghiệm sẽ được triển khai nhằm thúc đẩy sự tích hợp của 5G, Internet of Things (IoT), Dữ liệu lớn (Big Data) và Trí tuệ nhân tạo (AI) với an toàn sản xuất.



Kế hoạch này có thể chuyển đổi tích cực các ngành công nghiệp khác nhau của Trung Quốc. Ví dụ, theo kế hoạch, các nỗ lực tăng cường sẽ được thực hiện để thúc đẩy việc xây dựng các mỏ than thông minh, với các hệ thống cảnh báo sớm thông minh được cài đặt để các mối nguy hiểm có thể được xác định tốt hơn và phân tích nhanh hơn.

Các quan chức giám sát an toàn lao động và lực lượng cứu hộ cũng sẽ được trang bị nhiều bộ máy thông minh hơn, và nhiều máy bay không người lái và robot sẽ được sử dụng trong việc thực thi pháp luật cũng như cứu hộ.

Tai nạn và thương vong tại nơi làm việc đã giảm đáng kể trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 (2016-20). Ví dụ, số vụ tai nạn tại nơi làm việc vào năm 2020 đã giảm 43,3% so với năm 2015. Số người chết hàng năm giảm 38,8% trong cùng thời kỳ. Tuy nhiên, vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa để giảm thiểu tử vong do tai nạn lao động.

Đối với việc giảm thiểu rủi ro, có thể không có công nghệ nào tốt hơn để hoàn thành công việc như những gì mà Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) mang lại. Hệ thống Cảnh báo Sớm (EWS) có nghĩa là có thể xác định các rủi ro. Thêm vào đó, điều đó liên quan đến việc giám sát nơi làm việc và tạo cảnh báo trước khi những rủi ro này trở thành tai nạn. Sự tích hợp của IoT và AI đóng một vai trò rất lớn trong EWS. Gọi chung là công nghệ như vậy được gọi là Trí tuệ nhân tạo của vạn vật (AIoT).

Công nghệ kỹ thuật số đang thay đổi đáng kể Trung Quốc trong những năm qua. Có thể không có một thước đo nào tốt hơn được sử dụng để chỉ ra mức độ chấp nhận kỹ thuật số của đất nước so với cuộc sống hàng ngày của người dân. Ngày nay, Trung Quốc là một trong những quốc gia trên thế giới phụ thuộc rất nhiều vào Mã QR với hầu hết mọi người đều sử dụng điện thoại thông minh của họ để mua hàng hàng ngày.



Các ngành công nghiệp cũng bị ảnh hưởng tích cực bởi số hóa. Nhiều nhà sản xuất của đất nước ngày nay đang dựa vào internet công nghiệp để làm cho mọi thứ xảy ra. Nó cho phép họ sản xuất hiệu quả hơn và sản lượng lớn hơn. Về lâu dài, việc áp dụng internet công nghiệp sẽ thúc đẩy nền kinh tế của đất nước nhiều hơn khi khu vực tư nhân ngày càng áp dụng nó.

Công nghệ thậm chí có thể được sử dụng để giảm thiểu lượng khí thải carbon của đất nước. Nó nhất định phải là động lực chính. Chỉ gần đây, Trung Quốc đã triển khai các chứng từ trực tuyến để thúc đẩy tiêu dùng xanh. Động thái này đang tạo cơ hội cho mọi người lựa chọn các thiết bị điện tử tiết kiệm năng lượng hơn.

Trung Quốc đang dốc toàn lực cho tự động hóa. Nước này đã trở thành nước mua robot công nghiệp hàng đầu thế giới - và ngày càng sản xuất chúng tại quê nhà nhiều hơn. Chính phủ chia sẻ và tích cực theo đuổi tầm nhìn 'Thay thế con người bằng robot' với các tập đoàn lớn, khi họ tìm cách loại bỏ các ngành công nghiệp cấp thấp (nhựa, đồ chơi, đồ nội thất, hàng may mặc và những thứ tương tự), đồng thời cung cấp các khoản trợ cấp và cho vay ngân hàng để tập trung vào các ngành có giá trị cao hơn như điện tử, ô tô, công nghệ thông tin và công nghệ sinh học.