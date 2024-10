Dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ

Ngày 28/10, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản gửi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện Tam Nông, UBND huyện Lâm Thao, Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) về việc Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang chỉ đạo kết thúc tìm kiếm nạn nhân mất tích do sự cố sập cầu Phong Châu.

Đã tìm kiếm được 4/8 người mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu. Đến nay, tỉnh Phú Thọ phát đi thông tin kết thúc tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Hoan Nguyễn



Lý do kết thúc tìm kiếm nạn nhân mất tích do sự cố sập cầu Phong Châu được đưa ra là do khu vực cầu Phong Châu có khối lượng bùn, cát, rác lớn, nước chảy xiết, tầm nhìn hạn chế bởi nước sông đục, phù sa bồi đắp nhiều nên việc tìm kiếm người mất tích khó khăn, không có thêm nạn nhân nào được tìm thấy.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tháo dỡ, trục vớt phần còn lại của giàn cầu N7; tháo dỡ, trục vớt giàn cầu N6 và các phương tiện đang chìm dưới sông đưa lên vị trí tập kết trong thời gian sớm nhất, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh), huyện Lâm Thao và huyện Tam Nông duy trì hoạt động của cầu phao, phà Phong Châu.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Phú Thọ cũng giao UBND huyện Lâm Thao và Tam Nông phối hợp chặt chẽ với Lữ đoàn Công binh 249 bảo đảm an ninh, an toàn khu vực cầu phao, phà Phong Châu; bảo đảm điều kiện cho Lữ đoàn Công binh 249 giúp tỉnh tiếp tục bảo đảm cầu phao, phà phục vụ nhân dân đi lại, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Như Dân Việt đưa tin, sáng 9/9, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng, nối xã Vạn Xuân (huyện Tam Nông) và xã Phùng Nguyên (huyện Lâm Thao) bị sập 2 nhịp, khiến 8 người mất tích.

Ngay sau sự cố sập cầu Phong Châu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã thiết lập 2 sở chỉ huy tại hiện trường để chỉ huy thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...

Kết quả, đã lặn tìm kiếm từ ngày 1/10 đến ngày 22/10, phạm vi từ cầu về phía hạ lưu sông Hồng được 66 ca, đánh dấu 25 vị trí, phát hiện 2 giàn cầu N6, N7; lặn tìm kiếm các vị trí theo yêu cầu của thân nhân người mất tích từ cầu Phong Châu đến cầu Văn Lang được 10 lượt; đã tìm kiếm được 4 người mất tích, hiện còn 4 thi thể chưa tìm thấy.