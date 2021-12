Đừng vội mừng nếu bỗng nhiên có số tiền lớn "chuyển nhầm" vào tài khoản

Ngày 13/12 vừa qua, chị T.H (27 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) được một số tài khoản ngân hàng lạ chuyển vào tài khoản của mình số tiền gần 500 triệu đồng. Chị H. nghĩ mãi không ra ai đã chuyển cho mình, hỏi người thân, bạn bè cũng không ai chuyển.

Ngay sau đó, nhiều cuộc gọi lạ gọi đến nói rất nhiều vấn đề chuyên môn nghiệp vụ ngân hàng, yêu cầu chị H. cung cấp số thẻ ngân hàng. Nghi ngờ đó là các đối tượng lừa đảo, chị không cung cấp và nói đã báo công an, sau đó những người này không liên hệ lại nữa.

Sáng 14/12 chị H. đã ra trình báo tại công an quận Hoàng Mai và đã chuyển trả đủ số tiền chuyển nhầm tới, có biên bản xác minh của công an quận.



Trường hợp của chị H. không phải là hi hữu. Theo một điều tra viên phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội, thời gian gần đây, cơ quan Công an đã ghi nhận một số trường hợp có dấu hiệu lừa đảo bằng việc chuyển nhầm tiền vào tài khoản.

Chị T.H bỗng nhiên nhận được nửa tỷ đồng vào tài khoản. Ảnh: NVCC

Công an Hà Nội cho biết, việc chuyển tiền nhầm qua tài khoản là thủ đoạn lừa đảo tinh vi.

Sau khi có được một số thông tin cá nhân của người dùng như: Tên, tuổi, số điện thoại hay địa chỉ, các đối tượng lừa đảo sẽ cố ý chuyển nhầm một khoản tiền đến cho con mồi.

Kẻ lừa đảo sẽ giả danh là người thu hồi nợ của một công ty tài chính nào đó để liên hệ với con mồi, yêu cầu người dùng trả lại số tiền kia như một khoản vay cùng với một khoản lãi "cắt cổ".

Nếu người nhận được tiền vội vã trả tiền lại cho người gọi đến mà không xác minh rõ số tài khoản ngân hàng, chứng từ chuyển khoản thì sẽ rất phức tạp.



Còn nếu đúng hạn trả nợ, chủ tài khoản đã chuyển nhầm tiền xuất hiện và yêu cầu bên nhận thanh toán thì họ cũng khó có thể từ chối vì thông tin chuyển khoản đã lưu trên điện thoại và có chứng từ ở ngân hàng.

Theo điều 228, 230, 579 Bộ luật Dân sự 2015, khi tình cờ nhận được khoản tiền lạ từ người chưa từng có mối quan hệ với mình và cũng không có bất cứ giao dịch nào với họ liên quan đến số tiền này, người nhận được xem là người đang chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật.

Vì vậy, người nhận phải hoàn trả cho chủ sở hữu hoặc giao nộp số tiền đó cho UBND hoặc Công an cấp xã, phường nơi gần nhất nhằm thông báo công khai cho chủ sở hữu biết để nhận lại.

Một nhóm đối tượng chuyên giả danh ngân hàng lừa đảo người chuyển khoản nhầm để chiếm đoạt tài sản bị công an Hà Nội bắt giữ tháng 5/2021. Ảnh: CACC

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo: Khi chủ tài khoản bỗng dưng nhận được một khoản tiền "chuyển nhầm" cho mình thì cần làm theo các bước sau:



Không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân. Nếu đó là tiền chuyển nhầm thật thì sẽ có đại diện ngân hàng liên hệ để làm việc hoặc người dân có thể chủ động liên hệ với ngân hàng để thông báo.

Nếu là khoản tiền nhỏ thì chủ tài khoản có thể yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê rồi đối chiếu với những thông tin nhận được và tiến hành chuyển lại. Còn đối với số tiền lớn thì chủ tài khoản nên sắp xếp thời gian đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng để thực hiện việc xác minh. Hoặc người dân cũng có thể liên hệ với cơ quan công an để giải quyết.

Người dân tuyệt đối không chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng, tránh bị phiền toái sau này. Đồng thời không chuyển hoàn vào một tài khoản khác với tài khoản đã chuyển cho mình, phải chờ ngân hàng giải quyết trước.

Khi nhận được điện thoại từ ngân hàng, bạn cần kiểm tra xem đó có đúng là số của ngân hàng hay không. Để chắc chắn hơn, chủ tài khoản nên đến ngân hàng làm việc trực tiếp.

Đặc biệt, không bao giờ cung cấp mã OTP, tên đăng nhập, mật khẩu của tài khoản ngân hàng cho bất cứ ai.