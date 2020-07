Được vận động, nhiều đám cưới tại Đăk Lăk tạm ngưng, tổ chức giản lược

Theo ông Trịnh Xuân Bắc, Phó Chủ tịch UBND, Phó ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị trấn Phước An, trong ngày 30/7, nhiều gia đình tại địa phương đã đồng ý ngưng tổ chức, giản lược đám cưới, đám hỏi để hạn chế tập trung đông người, phòng chống dịch Covid-19.

UNND thị trấn Phước An vận động người dân tại tổ dân phố 11 hoãn tiệc cưới trong ngày 30/7. (Ảnh: Trần Hậu)

"Sau khi nhận được công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị trấn Phước An đã họp và thành lập 4 tổ công tác, xuống làm việc tại 18 tổ dân phố" – ông Bắc cho biết.

Giữa lúc tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân tại Phước An đã thông cảm và chia sẻ với các gia đình phải hoãn, ngưng tiệc cưới. (Ảnh: Trần Hậu)

Do thời gian gấp rút, UBND thị trấn Phước An đã vận động các hộ dân có đám cưới, lễ đính hôn trong ngày 30/7/2020 hoãn, ngưng, giản lược việc tổ chức. Đồng thời, tổ công tác cũng vận động người dân đến tham dự chỉ bỏ thiệp chúc mừng, không tham dự tiệc để hạn chế tập trung đông người giữa lúc dịch bệnh do Covid-19 tại Đắk Lắk đang diễn biến phức tạp.

Vẫn biết đám cưới là sự kiện trọng đại của mỗi công dân, nhưng sau khi được địa phương tuyên truyền, gia đình bà Bạch Bích Liên cùng nhiều gia đình thị trấn Phước An đã đồng ý ngưng tiệc cưới ngay trong sáng 30/7. Chia sẻ với Dân Việt, bà Liên (tổ dân phố 8, thị trấn Phước An), cho biết: "Gia đình tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho tiệc cưới diễn ra vào trưa nay. Nhưng khi được đại diện thị trấn xuống vận động, gia đình tôi đã đồng thuận ngưng tổ chức tiệc cưới để phòng chống dịch Covid-19. Rất may, người thân và bà con đều đồng cảm, đến gửi lời chúc mừng và chia sẻ với gia đình tôi".

Đoàn thanh niên thị trấn Phước An phát miễn phí 2.000 khẩu trang kháng khuẩn, hỗ trợ người dân phòng chống Covid-19. (Ảnh: Trần Hậu)

Ngoài ra, theo anh Trần Đức Hậu, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị trấn Phước An, đã có 5 đám cưới, 1 lễ đính hôn được người dân đồng ý ngưng, giản lược trong ngày 30/7 tại thị trấn này.

Được biết, UBND thị trấn Phước An cũng kết hợp nhiều biện pháp để tuyên truyền thông tin về tình hình dịch bệnh, cách phòng chống Covid-19, hướng dẫn khai báo y tế, phát 2.000 khẩu trang kháng khuẩn… cho người dân trên địa bàn.