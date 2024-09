Đường sá Hà Nội “tê liệt" do cây đổ, hoa màu hư hại nặng

Phóng viên Dân Việt đã có những ghi nhận đầu tiên về thiệt hại và việc khắc phục hậu quả sau khi siêu bão Yagi đi qua.

Tại nhiều tuyến đường ở khu vực nội thành Hà Nội như: Trần Hưng Đạo, Phùng Hưng, Hai Bà Trưng, Chùa Bộc... cây cối đổ la liệt. Ngay từ 6 giờ sáng, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý cây đổ và các chướng ngại vật chặn đường, làm cản trở giao thông.



Một cây cổ thụ bật gốc sau bão Yagi.



Hình ảnh đường phố Hà Nội hậu bão tan hoang, nhiều tuyến phố bị chia cắt. Clip: PV

Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông cây đổ la liệt, kín gần hết các lối đi. Trục chính Nguyễn Khuyến có đến gần 10 cây đổ. Các cửa hàng bánh kẹo trung thu bị gió bão quật nát. Ảnh: Vũ Chương

Tại khu vực quận Hà Đông, cây xanh, cột điện đổ la liệt khắp nơi, chặn nhiều tuyến đường, người dân đi lại rất khó khăn.

Tại trục chính đường Nguyễn Khuyến có tới 10 cây đổ. Các cửa hàng bánh kẹo trung thu bày trên các tuyến phố bị bão quật nát. Thậm chí nhiều cột điện to bằng sắt cũng bị bão bẻ gãy.

Nhiều tiệm bánh trung thu trên các tuyến phố bị gió bão kéo nghiêng ngả.



Do khối lượng cây xanh, cột điện và các chướng ngại vật gãy đổ khá nhiều nên lực lượng chức năng, nhân viên môi trường không thể kịp dọn dẹp, giao thông hỗn loạn. Nhiều người dân cùng chung tay với lực lượng chức năng dọn dẹp, giải phóng các tuyến đường.

Trong khi đó, tại xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, nhiều diện tích lúa bị đổ rạp do bão.

Lúa đổ rạp tại huyện Quốc Oai, Hà Nội.



Bà con nông dân Quốc Oai ra đồng buộc lúa mong vớt vát vụ mùa. Clip: Phương Nga

Bộ Binh 682 sư đoàn Bộ Binh 301 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham gia dọn dẹp tại đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Thanh Hải

Tại Linh Đàm (quận Hoàng Mai), một cây xà cừ lớn có đường kính khoảng 8cm đổ đè lên khu gửi xe khu đô thị Linh Đàm. Nhiều người dân và bảo vệ đã hiệp sức đẩy cây xà cừ, may chỉ vài xe bị sây sát.

Cây xà cừ đường kính khoảng 80cm đổ đè lên khu gửi xe khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội bảo vệ nhanh trí đẩy xe nên may vài xe chỉ bị sây sát.

Cây đổ đè sập một căn nhà tạm ở khu đô thị Linh Đàm. Ảnh: PV

Hoa màu, cây ăn quả của người dân bị quật ngã, hư hỏng.

Sau khi siêu bão Yagi đi qua, Hà Nội đã ngớt mưa gió, nhưng hậu quả để lại khá nặng nề. Tại khu đô thị Vinhomes Times City (458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng), rất nhiều cây to đã bị đổ và công tác dọn dẹp đang được tiến hành khẩn trương.



Mưa to, gió lớn đã khiến hàng loạt cây xanh có kích thước to trong khu đô thị này bị bật gốc, gãy đổ. Không ít người dân sinh sống nhiều năm tại khu đô thị này cho biết, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cảnh tượng tan hoang như thế này. Thậm chí, cả trụ đèn đường rất to cũng không chịu được sức tấn công của bão nên đã đổ xuống đường.

Nhiều cây xanh trong khu khu đô thị Times City bị bật gốc, ngã gãy chắn lối đi. Ảnh: Đức Hiếu

Trong buổi sáng sớm nay (8/9), một số đoạn đường trong khu đô thị Times City không thể lưu thông được như mọi ngày, một số đoạn chỉ có xe máy, xe đạp và người đi bộ có thể đi qua, còn ô tô phải tìm hướng di chuyển khác.

Thậm chí, có đoạn đường nhiều cây gãy đổ, thậm chí có thể tiếp tục bật gốc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nên lực lượng chức năng phải chắn đường, tạm dừng việc đi lại của người dẫn để điều chuyển các phương tiện chuyên dụng đến khắc phục sự cố.

Ở khu vực lân cận như ngõ 622 Minh Khai, tòa nhà Amber Riverside, cũng có thể thấy cảnh tượng cây đổ hàng loạt, các tấm nhôm bay xuống lòng đường. Nhiều ô tô gửi ở bãi xe ngoài trời trước đó đã phải di chuyển đến nơi khác an toàn hơn để tránh thiệt hại.

Lực lượng chức năng điều phối xe cộ đi lại khu vực đường có nhiều cây xanh ngã đổ. Ảnh: Đức Hiếu

Đến 10 giờ sáng nay (8/9), việc lưu thông các phương tiện trên những đoạn đường của khu đô thị Times City đã được hoàn thành. Hiện còn một số cây to gãy đổ nhưng không ảnh hưởng quá lớn đến việc di chuyển của các phương tiện, người dân và cũng chuẩn bị được di dời nhanh chóng.

Phóng viên Dân Việt đang tiếp tục cập nhật...